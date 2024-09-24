Автобус влетел в отбойник и в «Камаз» на МКАД в Москве, есть погибшие

Фото: Telegram-канал столичной Госавтоинспекции
ДТП с жертвами произошло на МКАД в Москве. Как уточнили в ГАИ, автобус влетел в отбойник, а затем в «Камаз». Трагедия случилась на 69-м километре внутренней стороны автодороги сегодняшней ночью.
«В результате ДТП водитель автобуса от полученных травм скончался на месте», — сообщили в ведомстве.По факту случившегося ведется проверка с выяснением всех обстоятельств.
Перед этим стало известно, что под Саратовом злоумышленники совершили похищение женщины на ее же автомобиле. По факту произошедшего открыто уголовное производство о похищении человека в составе группы по предварительному сговору. Нападавшие могут получить до 12 лет тюремного срока.
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