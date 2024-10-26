Володин: в ноябре начнут работать законы об иноагентах и ужесточении миграции

Законы об иноагентах и ужесточении миграции начнут работать в ноябре, сообщил у себя в Telegram Председатель ГД Вячеслав Володин. Таким образом с 7 ноября ужесточатся правила въезда иностранцев в РФ. Данными, полученными от государственной геномной регистрации, можно пользоваться, чтобы установить личность.