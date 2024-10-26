Володин: в ноябре начнут работать законы об иноагентах и ужесточении миграции

Вячеслав Володин (Фото: сайт Госдумы РФ)
Законы об иноагентах и ужесточении миграции начнут работать в ноябре, сообщил у себя в Telegram Председатель ГД Вячеслав Володин. Таким образом с 7 ноября ужесточатся правила въезда иностранцев в РФ. Данными, полученными от государственной геномной регистрации, можно пользоваться, чтобы установить личность.
Нововведения также исключат ошибки, допущенные во время регистрации мигрантов в государственных системах, не допуская в Россию нарушивших ранее закон иностранных граждан, пояснил парламентарий.
С 1 ноября Роскомнадзор будет вести список блогов и каналов, чья аудитория свыше десяти тысяч подписчиков. Авторы таких каналов должны дать о себе сведения и «не распространять запрещенную информацию». Володин считает, что таким образом будет повышена безопасность цифровой среды.
С 11 ноября будут прекращены полномочия иноагентов во властных структурах, поскольку «представлять жителей в органах публичной власти не могут те, кто работает не в интересах своей страны», добавил председатель ГД.
Помимо этого, с 21 ноября российское гражданство нельзя будет получить без присяги, принятые в гражданство должны ее принести до указанного срока. Остальные решения о приеме будут аннулированы, если человек не принес присягу.
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С 1 ноября Роскомнадзор будет вести список блогов и каналов, чья аудитория свыше десяти тысяч подписчиков. Авторы таких каналов должны дать о себе сведения и «не распространять запрещенную информацию». Володин считает, что таким образом будет повышена безопасность цифровой среды.
С 11 ноября будут прекращены полномочия иноагентов во властных структурах, поскольку «представлять жителей в органах публичной власти не могут те, кто работает не в интересах своей страны», добавил председатель ГД.
Помимо этого, с 21 ноября российское гражданство нельзя будет получить без присяги, принятые в гражданство должны ее принести до указанного срока. Остальные решения о приеме будут аннулированы, если человек не принес присягу.
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Никита Кротов