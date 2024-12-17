Преподаватель английского представит Каширу на конкурсе «Учитель года Подмосковья»

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
В Кашире подвели итоги муниципального этапа конкурса «Учитель года Подмосковья». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Семь участников из семи образовательных учреждений округа прошли пять конкурсных испытаний: «Методическая мастерская», «Урок», «Классный час», «Мастер-класс» и «Педагогический совет». По завершении последнего конкурсного мероприятия были определены победитель и лауреаты.
Как отметили в пресс-службе, цель конкурса - повышение социального статуса, профессионализма работников образования, формирования в обществе социальной и гражданственной значимости педагога как носителя новых ценностей и общественных установок.
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«Муниципальный этап областного конкурса «Педагог года Подмосковья» выиграла учитель английского языка школы №1 имени Героя Советского Союза А.И. Выборнова Карина Чадина. Карина Станиславовна будет представлять Каширу на областном конкурсе «Учитель года Подмосковья. Лауреатами конкурса признаны учитель английского языка школы №10 Анастасия Совкова, а также преподаватель русского языка и литературы школы №9 Жанна Карасёва», – говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, цель конкурса - повышение социального статуса, профессионализма работников образования, формирования в обществе социальной и гражданственной значимости педагога как носителя новых ценностей и общественных установок.
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Лора Луганская