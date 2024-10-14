Благодаря «Социальной ипотеке» учитель информатики приобрела собственную квартиру

Фото: Министерство жилищной политики Московской области
Участие в программе «Социальная ипотека» позволило учителю Наталье Ищенко из городского округа Химки переехать из съёмной квартиры в собственное жильё, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Педагог работает учителем информатики в МБОУ СОШ «Лига первых», её педагогический стаж составляет 25 лет.
Она классный руководитель 6-го кадетского класса, любит свою профессию и старается сделать учебный процесс интересным для учеников.
Наталья и её семья долгое время жили в съёмной квартире и мечтали о собственном жилье. По рекомендации коллеги она решила принять участие в программе «Социальная ипотека» и теперь они живут в просторной квартире.
«Мы с мужем многодетные родители, у нас трое детей — Никита, Митрофан и Василиса. Трехкомнатную квартиру приобрели уже с ремонтом. Рассматривали разные варианты, но выбрали тот, что пришелся по душе. У нас район с развитой инфраструктурой и отличной транспортной доступностью» — рассказала Ищенко.
Она классный руководитель 6-го кадетского класса, любит свою профессию и старается сделать учебный процесс интересным для учеников.
Наталья и её семья долгое время жили в съёмной квартире и мечтали о собственном жилье. По рекомендации коллеги она решила принять участие в программе «Социальная ипотека» и теперь они живут в просторной квартире.
«Мы с мужем многодетные родители, у нас трое детей — Никита, Митрофан и Василиса. Трехкомнатную квартиру приобрели уже с ремонтом. Рассматривали разные варианты, но выбрали тот, что пришелся по душе. У нас район с развитой инфраструктурой и отличной транспортной доступностью» — рассказала Ищенко.
«Мы с мужем многодетные родители, у нас трое детей — Никита, Митрофан и Василиса. Трехкомнатную квартиру приобрели уже с ремонтом. Рассматривали разные варианты, но выбрали тот, что пришелся по душе. У нас район с развитой инфраструктурой и отличной транспортной доступностью» — рассказала
Программа «Социальная ипотека» действует в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Медики, учителя, молодые учёные, молодые специалисты в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и тренеры могут получить собственные квадратные метры.
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Дайана Хусинова