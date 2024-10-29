Учитель преподавал «секс-историю» 15-летней девочке

Поставки пальмового масла в Россию за первые девять месяцев 2024 года упали на 8,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, составив 638 тысяч тонн. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Масложирового союза.