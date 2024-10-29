Учитель преподавал «секс-историю» 15-летней девочке

Фото: iStock/ mapo
В Подмосковье правоохранительные органы задержали 29-летнего учителя истории за роман с 15-летней ученицей.
Против педагога возбудили уголовное дело статье 135 («Развратные действия») УК РФ, сообщает Телеграм-канал SHOT.
По данным издания пара обменивалась фотографиями интимного характера и ходила на секретные свидания.
Мама девочки заметила, что дочь стала нервно прятать от неё телефон. Женщина проверила переписки и обнаружила, что подросток ведёт интимную переписку с бывшим учителем истории.
Оказалось, что девочка уже несколько месяцев общается с 29-летним Максимом А., который раньше был её преподавателем в лицее. С начала учебного года девочка-подросток училась в колледже. По словам самой ученицы, всё началось с разговоров в сети, потом они начали присылать друг другу откровенные фотографии и ходить на свидания, где мужчина преподавал ей «секс-историю». Он целовал и трогал девочку за интимные места.
Преподавателя задержали, он признал в преступлении. Правоохранительные органы возбудили против мужчины уголовное дело по статье «Развратные действия» — его могут лишить свободы сроком до трёх лет. Учителя также лишат прав занимать определённые должности.
Читайте также:
Дедушка мастурбировал на глазах у школьниц в Ростовской области
Имитация полового акта: учительница по вокалу из Белоруссии годами совращала 12-летних учениц в Москве, подробности
Тракторист в течение трех лет растлевал школьницу в Подмосковье
По данным издания пара обменивалась фотографиями интимного характера и ходила на секретные свидания.
Мама девочки заметила, что дочь стала нервно прятать от неё телефон. Женщина проверила переписки и обнаружила, что подросток ведёт интимную переписку с бывшим учителем истории.
Оказалось, что девочка уже несколько месяцев общается с 29-летним Максимом А., который раньше был её преподавателем в лицее. С начала учебного года девочка-подросток училась в колледже. По словам самой ученицы, всё началось с разговоров в сети, потом они начали присылать друг другу откровенные фотографии и ходить на свидания, где мужчина преподавал ей «секс-историю». Он целовал и трогал девочку за интимные места.
Преподавателя задержали, он признал в преступлении. Правоохранительные органы возбудили против мужчины уголовное дело по статье «Развратные действия» — его могут лишить свободы сроком до трёх лет. Учителя также лишат прав занимать определённые должности.
Читайте также:
Дедушка мастурбировал на глазах у школьниц в Ростовской области
Имитация полового акта: учительница по вокалу из Белоруссии годами совращала 12-летних учениц в Москве, подробности
Тракторист в течение трех лет растлевал школьницу в Подмосковье
Ольга Енгалычева