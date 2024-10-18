Тракторист в течение трех лет растлевал школьницу в Подмосковье

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Тракторист-педофил задержан правоохранителями в Можайском городском округе Подмосковья. Об этом информирует «МК».
59-летний мужчина подозревается в том, что в течение 3 лет насиловал местную жительницу 2010 года рождения. Уточняется, что мужчина приставал к школьнице, совершал действия сексуального характера и вел интимную переписку.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что СК Приморского края завершил расследование уголовного дела против 57-летнего экс-адвоката, который обвиняется в преступлениях против половой неприкосновенности 12 несовершеннолетних. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что СК Приморского края завершил расследование уголовного дела против 57-летнего экс-адвоката, который обвиняется в преступлениях против половой неприкосновенности 12 несовершеннолетних. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова