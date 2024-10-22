Имитация полового акта: учительница по вокалу из Белоруссии годами совращала 12-летних учениц в Москве, подробности

Киллером, который стрелял в помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева в Подмосковье, оказался неоднократно судимый гражданин Украины. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС. Отмечается, что на родине рецидивиста судили за грабеж и разбой, в России — за незаконный оборот наркотиков.