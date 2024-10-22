Имитация полового акта: учительница по вокалу из Белоруссии годами совращала 12-летних учениц в Москве, подробности

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Коллеги Екатерины Кирсановой из Москвы стали замечать странности в ее поведении. 44-летняя преподавательница вокала, работавшая в нескольких детских секциях столичных дворцов культуры, уделяла особенное внимание девочкам, которое из материнской любви постепенно переросло в сексуальные домогательства. Об учительнице-педофиле расскажет «Радио 1».
Странная любовь к девочкам
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Лидер общественного движения «Сдай педофила» Анна Левченко сообщила изданию «Комсомольская правда» о том, что во время совместных поездок на концерты Кирсанова предпочитала проживание с ученицами-девушками, а не с другими преподавательницами. После того, как одна из учениц неосторожно упомянула о подозрительном внимании со стороны Кирсановой, выяснилось, что подобные случаи имели место и с другими подростками.
Преподаватель вела занятия в смешанных группах, однако уделяла повышенное внимание именно девочкам. Узнав об этом, коллеги Кирсановой обратились в правоохранительные органы.
Что известно об учительнице-педофиле из Москвы
Кирсанова родом из Белоруссии. Окончила музыкальное училище и педагогический университет в Минске. Приблизительно десять лет назад переехала в Москву, работала в школах. Левченко утверждает, что Кирсанова действовала по классической схеме педофилии, выискивая детей, испытывающих дефицит родительской любви и внимания. Она отмечает, что среди учеников Кирсановой были дети из благополучных семей, однако с чрезмерно занятыми родителями.
Как только девочки привязывалась к ней, Кирсанова начинала использовать тактильный контакт – прикосновения, объятия, которые первоначально носили невинный характер. Постепенно эта дистанция сокращалась, и в какой-то момент педагог предлагала ученицам дополнительные занятия у себя дома, где совращала детей.
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Совращения 12-летних девочек
Одна из бывших учениц Кирсановой Алина рассказала, как преподавательница совершала над ней действия сексуального характера. Это произошло во время поездки в Европу в 2015 году. Алине было 12.
«Она в номере посадила меня рядом и начала: «Я же вижу, что ты что-то ко мне чувствуешь. Скажи, что ты меня любишь». Я сказала, что да, имея в виду, что люблю ее как маму», — рассказала Алина.
Затем Кирсанова совратила девочку. За поцелуями и объятиями последовала имитация полового акта, стимулирование интимных зон девочки, оральный секс.
Алина была далеко не единственной жертвой Кирсановой. Педагога задержали в квартире другой бывшей ученицы. Они жили вместе. Теперь девушке уже есть 18, но «любимая учительница» совратила ее в 15 лет. Следствие собирает доказательную базу и ищет других пострадавших. Женщине уже предъявлено обвинение по статье «насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Если ее вина будет доказана, женщине грозит до 20 лет колонии.
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