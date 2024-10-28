Дедушка мастурбировал на глазах у школьниц в Ростовской области

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В Ростовской области мужчина преклонных лет мастурбировал на школьниц посреди улицы, сообщает «Don Mash».
Четыре ученицы девятого класса возвращались с уроков и увидели, что рядом с ними остановилась машина. Из транспортного средства вылез мужчина, снял штаны и начал онанировать.
Девочки рассказали о произошедшем родителям. Последние обратились в правоохранительные органы. Полицейские отыскали онаниста. Им оказался 63-летний житель Аксайского района.
Некоторые жители Ростовской области считают, что история преувеличена.
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Девочки рассказали о произошедшем родителям. Последние обратились в правоохранительные органы. Полицейские отыскали онаниста. Им оказался 63-летний житель Аксайского района.
Некоторые жители Ростовской области считают, что история преувеличена.
«Мутная история... Вот шли четыре девятиклассницы, так просто перед ними остановилась машина, из которой вышел пожилой мужчина и спустил с себя штаны, гордо демонстрируя свой «инструмент». Не нам судить, пусть разбирается следствие. Но не буду сильно удивлена, что по итогу этого самого следствия выяснится, что история по большей части была выдумана», — комментирует жительница региона изданию «Панорама».Сейчас подозреваемый находится в СИЗО. В правонарушении он признался. На пенсионера возбудили уголовное дело о развратных действиях.
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Ольга Енгалычева