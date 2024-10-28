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Дедушка мастурбировал на глазах у школьниц в Ростовской области

Пожилой мужчина задержан за мастурбацию на глазах у школьниц под Ростовом
28 октября 2024, 15:44
Фото: iStock/ PURPLEANVIL

Фото: iStock/ PURPLEANVIL

В Ростовской области мужчина преклонных лет мастурбировал на школьниц посреди улицы, сообщает «Don Mash».
Четыре ученицы девятого класса возвращались с уроков и увидели, что рядом с ними остановилась машина. Из транспортного средства вылез мужчина, снял штаны и начал онанировать.

Девочки рассказали о произошедшем родителям. Последние обратились в правоохранительные органы. Полицейские отыскали онаниста. Им оказался 63-летний житель Аксайского района.



Некоторые жители Ростовской области считают, что история преувеличена.

«Мутная история... Вот шли четыре девятиклассницы, так просто перед ними остановилась машина, из которой вышел пожилой мужчина и спустил с себя штаны, гордо демонстрируя свой «инструмент». Не нам судить, пусть разбирается следствие. Но не буду сильно удивлена, что по итогу этого самого следствия выяснится, что история по большей части была выдумана», — комментирует жительница региона изданию «Панорама».
Сейчас подозреваемый находится в СИЗО. В правонарушении он признался. На пенсионера возбудили уголовное дело о развратных действиях.

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Серийный убийца и насильник «Каменский Чикатило» умер в пермской колонии
Серийный убийца и насильник Роман Бурцев умер от рака в пермской колонии
28 октября 2024, 15:54

Фото: istockphoto/OlFedv

Серийный убийца и насильник Роман Бурцев, известный как «Каменский Чикатило», скончался от онкологического заболевания в исправительной колонии особого режима «Белый лебедь» в Соликамске, Пермский край. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник.
Бурцев был замешан в убийствах шести детей в возрасте от 7 до 12 лет в Ростовской области в период с 1993 по 1996 годы.

«Он скончался от онкологии (в исправительной колонии №2)», — рассказал источник.

Роман Бурцев родился 13 апреля 1971 года в семье, страдающей от алкоголизма. Его отец и старший брат были судимы за изнасилование.

В 1984 году, будучи учеником средней школы, Бурцев попытался затащить девочку в подвал и заставить её раздеться. На ее счастье, в подвале появилась уборщица и предотвратила преступление.

Маньяк окончил восьмилетнюю школу и профтехучилище. После службы в армии устроился работать электросварщиком на машиностроительный завод в Каменск-Шахтинском и женился, однако столкнулся с серьезным разочарованием. Он хотел жениться на девственнице, но узнал, что у его невесты уже были интимные связи. Это подтолкнуло маньяка к поискам «девственности», он начал знакомиться со школьницами, стремясь совратить их.

Он выделялся среди других маньяков тем, что тщательно прятал тела своих жертв. Все останки, кроме одного, были обнаружены только после его ареста. В 1996 году его задержали, он был направлен в колонию «Белый лебедь», предназначенную для осужденных на пожизненное заключение.

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#преступление
#маньяк
#изнасилование
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Кот спалил квартиру в Мытищах
Кот случайно включил сенсорную плиту и спалил квартиру в Мытищах
28 октября 2024, 15:45

Фото: iStock/Nils Jacobi

Кот случайно включил электронную сенсорную плиту и спалил квартиру в жилом комплексе «Датский квартал» в подмосковных Мытищах. Об этом пишет «Российская газета».
Отмечается, что пожар вспыхнул в ночь на понедельник, 28 октября. В одной из квартир кот случайно включил сенсорную плиту. На ней стояла кастрюля, которая загорелась.

Соседка хозяйки квартиры сообщила, что женщины вместе с питомцем эвакуировались вместе. Женщина подтвердила, что именно соседский кот стал виновником произошедшего.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области сообщила, что возгорание произошло в 0:45. Обстоятельства случившегося в ведомстве не раскрыли. Однако подчеркнули, что в результате пожара никто не пострадал. Большинство жильцов самостоятельно эвакуировались из своих квартир до приезда пожарных. Общая площадь распространения огня достигла 25 квадратных метров.

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#мытищи
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#мчс
#возгорание
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Жительница Мытищ обвинила в пожаре в квартире собственного кота
28 октября 2024, 15:39

Фото: iStock / Henadzi Pechan

Жительница Подмосковья обвинила своего кота в пожаре в квартире, где она жила вместе с питомцем. Со слов женщины, животное самостоятельно включило сенсорную плиту, на которой стояла кастрюля.
По данным Главного управления МЧС по Московской области, пожар начался в ночь на 28 октября. Площадь возгорания составили 25 кв. м. Огонь тушили 15 пожарных и пять машин спецтехники. Жители эвакуировалась до приезда спасателей. Никто не пострадал. О причинах пожара в ведомстве не рассказали.

По информации «Российской газеты», инцидент произошел в ЖК «Датские Кварталы» в Мытищах. Хозяйка одной из квартир дома №5 по улице Полковника Романова рассказала соседям, что пожар возник из-за её кота.
«Мы спускались на первый этаж. Она шла с ним на плече и сказала: вот виновник, он включил плиту, из-за него всё сгорело», – сказала местная жительница по имени Мария.
Другие жильцы поведали изданию, что в ту ночь кот случайно включил сенсорную плиту, на которой стояла пустая кастрюля.

Точные причины случившегося назовут пожарные дознаватели.

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Житель Махачкалы выпал из окна после попытки убить свою семью

Главаря РДК* Капустина** обвинили в убийстве двух жителей Брянской области

Неизвестные осквернили могилы участников СВО под Новосибирском
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#коты
#животные
#подмосковье
#мытищи
#московская область
#жк
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Житель Махачкалы выпал из окна после попытки убить свою семью
28 октября 2024, 15:22

Фото: iStock/maxim4e4ek

Житель Махачкалы выпал из окна 12-этажного дома после того, как попытался убить свою семью. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.
Отмечается, что в квартире с мужчиной в этот момент находилась 74-летняя женщина, её несовершеннолетняя внучка и 20-летний внук Ислам.

Сначала мужчина ударил пожилую женщину ножом в грудь, затем избил маленькую сестру и выбежал из квартиры на балкон. Там он сорвался вниз и погиб на месте от полученных травм.

Ранее сообщалось, что студент выпал из окна учебного корпуса Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. профессора М.А. Бонч-Бруевича.

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#семья
#падение
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Главаря РДК* Капустина** обвинили в убийстве двух жителей Брянской области
Главарь РДК* Капустин** причастен к убийству двух людей под Брянском
28 октября 2024, 15:07

Фото: iStock/Zolnierek

Основатель «Русского добровольческого корпуса»* Денис Капустин** и ещё несколько людей замешаны в убийстве двух жителей Брянской области, сообщает ТАСС из зала 2-го Западного окружного военного суда.
Суд заочно работает над уголовным делом в отношении другого участника РДК Кирилла Канахина** и еще трёх соучастников преступления — Александра Галанова**, Алексея Оугрцова** и Антона Зырянова.

Им предъявят обвинения по статьям о теракте, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, незаконном обороте крупнокалиберного огнестрельного оружия, незаконном обороте оружия и боеприпасов, незаконном обороте взрывчатых устройств, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, организации незаконного вооруженного формирования или участие в нем, незаконном пересечении госграницы, контрабанде сильнодействующих и ядовитых веществ, организации террористического сообщества или участие в нем, пропаганде терроризма и разбое. В настоящий момент фигуранты дела находятся не на территории Российской Федерации.

В составе украинской диверсионной группы вместе со взрывными устройствами подозреваемые незаконно прошли границу России. Они проникли в два села на территории Брянской области, где они открывали огонь по машинам местных жителей. Пострадал один ребёнок, а два водителя погибли. Фигуранты уголовного дела также повредили часть объектов инфраструктуры, один дом и разложили мины по периметру вокруг жилых зданий. Также погиб один сотрудник Росгвардии, помогавший разминировать местность.

Сторона обвинения допросит 91 свидетеля. Один из них будет секретный.

По информации следствия, все подозреваемые сейчас участвуют в боях вместе с ВСУ.

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*запрещенная в России террористическая организация
**внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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#обвинение
#брянская область
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Неизвестные осквернили могилы участников СВО под Новосибирском
28 октября 2024, 13:44

Фото: iStock/Joanna Ciesielska

В Новосибирской области неизвестные осквернили могилы участников СВО. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД России в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что инцидент произошёл в прошедшие выходные. Неизвестные осквернили могилы на кладбище в селе Гусиный Брод под Новосибирском. Больше всего повреждений получили могилы участников спецоперации на Украине.

В полицию поступило сообщение о произошедшем. На место оперативно прибыли правоохранители. В настоящее время проводится проверка, выясняются всех обстоятельства случившегося. Также полицейские устанавливают личности причастные.

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#полиция
#новосибирская область
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В Забайкалье хозяйку гей-клуба с наряженными мужчинами отправили под домашний арест
МВД: В Забайкалье отправили под домашний арест хозяйку гей-клуба
28 октября 2024, 13:25

Фото: iStock/zoka74

В Забайкалье полиция накрыла работавший в подвале ЛГБТ*-клуб. Об этом региональное управление МВД России сообщило в беседе с «Лентой.ру».
Отмечается, что хозяйкой гей-клуба «Точка» оказалась 22-летняя жительница Читы. В отношении неё было возбуждено уголовное дело по статье об организации деятельности экстремистской организации. Девушку отправили под домашний арест.

По данным следствия, деятельность заведения осуществлялась с соблюдением мер конспирации. Полиция опубликовала оперативное видео, на котором видны правоохранители и лежащие на полу наряженные мужчины. Также в клубе были обнаружены наряды, косметические принадлежности и парики.

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*движение признано экстремистским и запрещено на территории России
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#лгбт
#клуб
#полиция
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«Начинаю его бояться»: житель Подмосковья убил родственницу, трех ее внуков и уснул в соседней комнате
28 октября 2024, 13:05

Фото: istockphoto/tanawit sabprasan

Страшное убийство потрясло Подмосковье в 2021 году. В одной из квартир Ликино-Дулево правоохранители обнаружили тела 45-летней хозяйки Татьяны Крутовой и троих ее внуков – девочки 8 лет и двухлетних близняшек. К удивлению полицейских, никто из соседей не слышал никаких звуков из квартиры в момент убийства. Однако еще больше их шокировало то, что изверг, расправившийся с семьей, спал в соседней комнате. Подробности — в материале «Радио 1».

Обстоятельства трагедии


Фото: istockphoto/burcu saritas

Ликино-Дулево — небольшой городок в Подмосковье с населением менее 30 тысяч человек. В населенном пункте преобладают частные сектора, но есть и несколько многоэтажек. В одной из таких произошло зверское убийство.

В день трагедии Татьяна Крутова забрала у своей дочери Ирины троих внуков к себе домой. Вечером девушка решила позвонить матери и узнать о том, как себя ведут дети. Однако на телефонные звонки никто не отвечал. После безуспешных попыток дозвониться, Ирина приехала к матери. В квартиру ей попасть не удалось: дверь оказалась заперта изнутри. Обеспокоенная девушка вызвала полицию.

Правоохранители прибыли вместе с сотрудниками МЧС. Им пришлось резать дверь. Попав в квартиру, полицейские обнаружили тела троих детей и женщины.

Сразу стало ясно, что предполагаемый убийца всё это время находился в той же квартире — в соседней комнате спал племянник Татьяны – 32-летний Сергей. Он находился в совершенно неадекватном состоянии и не мог объяснить, что произошло. Судя по всему, он принял большое количество седативных препаратов — в его комнате нашли несколько пустых упаковок успокоительных.

Странное поведение племянника


Задержанный Сергей жил в трёхкомнатной квартире своей тётки, хотя у его родителей в соседнем доме была собственная двухкомнатная квартира. По словам местных жителей, Сергей был странным. После конфликтов с соседями он мог позволить себе испортить им входную дверь или оставить в подъезде неоднозначные рисунки: перевернутые кресты, черепа, неизвестные символы.

Многие связывают странности в его поведении с наследственностью. Оказалось, родной отец Морозова тоже часто совершал неадекватные действия, а в молодости отсидел за групповое изнасилование.


Мотивы убийства


Фото: istockphoto/rootstocks

В беседе с правоохранителями соседи признались, что убитая Татьяна прежде говорила о том, что Сергей ведет себя странно и она его боится.

«С ним что-то не так. Я начинаю его бояться», — рассказывала женщина.

Однако никто не принимал ее слова всерьез.

«Ну а что вы хотите? Например, у нас в подъезде живет четверо сотрудников разных силовых ведомств. Ну, один из них гонял Сергея за громкую музыку. Но кто мог предположить, что однажды этот... людей убивать начнет? Ну вот кто мог подумать, что у человека крыша поедет?» — недоумевают знакомые погибшей.

Сам Сергей мотивы своего поступка объяснить не смог. Предполагается, что виной всему могло быть психическое обострение.

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Криминалисты установили личность женщины по черепу, найденному в стене в 1975 году
В США установили личность женщины по черепу, найденному в стене в 1975 году
28 октября 2024, 12:47

Фото: iStock/Nirut Punshiri

Американские криминалисты установили личность женщины, череп которой был найден в стене дома почти полвека назад. Об этом сообщает телеканал CNN.
Отмечается, что в 1975 году мужчина во время проведения ремонтных работ в своём доме в Батавии, в пригороде Чикаго, обнаружил спрятанный в стене череп. Он сообщил о находке в полицию. После проведения исследования выяснилось, что череп принадлежал молодой девушке, которая жила в конце XIX или в начале XX века. Больше никакой информации о ней выяснить не удалось. Череп поместили в архив Музея Батавии.

В 2021 году в ходе ревизии череп был обнаружен сотрудниками музей, которые передали его полиции. Тогда правоохранители вновь открыли дело, поскольку возможности проведения ДНК-анализа значительно усовершенствовались, по сравнению с 1975 годом.

Криминалистам удалось идентифицировать женщину, выстроить её генеалогическое древо и найти живущих сейчас потомков. Выяснилось, что череп принадлежал 17-летней Эстер Грейнджер. Она проживала в Меррилвилле, в штате Индиана, и скончалась во время родов.

Однако остаётся загадкой, как череп оказался в Чикаго. По одной из версий, могила девушки была разграблена а её тело продано врачам. В итоге череп Грейнджер был похоронен на кладбище в Батавии.

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