Учитель из Электростали Кононенко получила Всероссийскую педагогическую премию «Исток»

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Преподаватель химии лицея №7 городского округа Электросталь Лариса Кононенко стала лауреатом Всероссийской педагогической премии «Исток» им. академика И. В. Петрянова-Соколова. Торжественная церемония награждения состоялась в павильоне ВДНХ «Атом», сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.
«В конкурсе участвовали более 150 педагогов из разных регионов России. Лауреатами стали 20 лучших. Победителем в номинации «Учитель для Росатома» признали Ларису Кононенко», – рассказали в ведомстве.Там отметили, что премия получила статус престижной награды в образовательной среде, сравнимой с Нобелевской премией для учителей. Кандидатов для участия могут выдвигать только профессиональные учительские сообщества.
Вручение премии «Исток», учреждённой при поддержке Росатома, направлено на поддержку лучших учителей физики, химии, биологии, информатики и математики из городов, где расположены предприятия госкорпорации.
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