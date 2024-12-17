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Учитель из Электростали Кононенко получила Всероссийскую педагогическую премию «Исток»

Учитель из Электростали получила Всероссийскую педагогическую премию «Исток»
Фото: пресс-служба Минобразования МО

Фото: пресс-служба Минобразования МО

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Преподаватель химии лицея №7 городского округа Электросталь Лариса Кононенко стала лауреатом Всероссийской педагогической премии «Исток» им. академика И. В. Петрянова-Соколова. Торжественная церемония награждения состоялась в павильоне ВДНХ «Атом», сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.
«В конкурсе участвовали более 150 педагогов из разных регионов России. Лауреатами стали 20 лучших. Победителем в номинации «Учитель для Росатома» признали Ларису Кононенко», – рассказали в ведомстве.
Там отметили, что премия получила статус престижной награды в образовательной среде, сравнимой с Нобелевской премией для учителей. Кандидатов для участия могут выдвигать только профессиональные учительские сообщества.



Вручение премии «Исток», учреждённой при поддержке Росатома, направлено на поддержку лучших учителей физики, химии, биологии, информатики и математики из городов, где расположены предприятия госкорпорации.

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Названы победители и призёры подмосковной акции «Сдай шины на Мегабак»
17 декабря 2024, 20:31

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В Доме правительства Московской области наградили победителей экологической акции «Сдай шины на Мегабак». Она проходила на территории Подмосковья с 21 октября по 25 ноября, сообщили в пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Каждый участник акции мог принести отслужившие покрышки на площадку для раздельного сбора отходов «Мегабак» и рассказать об этом в соцсетях, опубликовав необычное фото с хештегом.
«За пять недель акции жители сдали свыше 870 тонн шин – то есть порядка 59 тыс. старых автопокрышек для 14 тыс. автомобилей. Мы видим высокий уровень вовлечённости жителей в экологические инициативы. Благодарим каждого участника. До встречи следующей весной!», – сказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Победителей и призёров конкурса опередили путём народного голосования за понравившиеся работы в официальных сообществах министерства.
«Вместе с общественными организациями мы регулярно проводим акции по вовлечению жителей региона в экологическую повестку. За полгода организовали три масштабные кампании. Со своей стороны обеспечиваем организационную и информационную поддержку, чтобы как можно больше людей участвовали в жизни региона», – отметила начальник управления информационного планирования и внешних коммуникаций министерства Регина Бурдуковская.
Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Победителями акции стали Евгения Морозова и Анастасия Дёмина. Второе место заняли Никита Сморкалов и Дмитрий Соломевич, третье – Елена Ковалёва и Максим Долгов.
«Приятно было видеть знакомые лица – людей, участвующих в акции не первый год, и тех, кто только к нам присоединился. Впервые министерство решили наградить каждого, кто собрал шины, посетил площадку «Мегабак» и принял участие в фотоконкурсе», – отметила председатель Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами Лилия Белова.

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Все победители и призёры получили денежный сертификат на покупку новых шин в 20 тыс., 15 тыс. и 10 тыс. рублей в соответствии с занятыми местами.

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В Москве ждут похолодание и плотный морозный ветер
Синоптик Позднякова: в среду в Москве ожидается похолодание и плотный ветер
17 декабря 2024, 20:02

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В среду, 18 декабря, в Москве ожидается похолодание до -10 градусов и плотный морозный ветер. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее информации, к ночи температура опустится еще ниже — до -16, а на следующий резко поднимется до нуля.
«Днем начнется потепление, к вечеру четверга температура станет слабоотрицательной и даже поднимется до 0 °С. Температура будет выше климатической нормы на 2—3 °С. Эти резкие колебания температуры неблагоприятно скажутся на самочувствии», — поделилась синоптик в беседе с RT.
В то же время у похолодания есть и свои плюсы. К примеру, как сообщает «Сiбдепо», в Кемерово готовится к открытию большой ледовый городок для катания на коньках и игр в хоккей с мячом, а горожан и гостей города приглашают на праздничную программу «Путешествие в победный Новый год!».

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#погода
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В Подмосковье запустили рабочее движение по реконструированному Пироговскому шоссе
Запущено рабочее движение по реконструированному Пироговскому шоссе
17 декабря 2024, 20:00

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье после реконструкции открыли участок Пироговского шоссе. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Сегодня в 6 утра мы открыли реконструированное Пироговское шоссе. Запустили дорогу в четыре полосы, которая имеет большое значение для наших жителей», – рассказал глава региона.
Рабочее движение запущено по участку шоссе (2,1 км) от Олимпийского проспекта до Мытищинской хорды. Его расширили с двух до четырёх полос. Это существенно улучшит дорожную ситуацию, обеспечит транспортную доступность близлежащих жилых кварталов.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Сейчас порядка 40 тыс. человек в пиковое время теряют в пробках в 7-9 баллов по 1,5-2 часа. Теперь время в дороге сократится до 20-30 минут, а в обычные часы не превысит 10 минут.

В 2025 году для удобства и безопасности жителей вдоль «Пироговки» создадут пешеходное зоны и велодорожки, установят новые остановки, обустроят наземные пешеходные переходы со светофорами.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Ранее сообщалось, что в Подмосковье запустили движение по Мытищинской хорде «Виноградово – Болтино – Тарасовка». Это первая региональная дорога, построенная в Московской области в рамках концессии. Четырёхполосная скоростная трасса протяжённостью более 16 км связывает загруженное Ярославское шоссе с Дмитровским, Пироговским, Осташковским и реконструируемым Афанасовским.

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#строительство
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Из базы ГИБДД удалят более 20 тысяч несуществующих дорожных камер
17 декабря 2024, 19:58

Фото: iStock/Sashkinw

Из базы ГИБДД удалят более 20 тысяч несуществующих камер из 50 тысяч, которые попали туда ошибочно. Об этом говорится в ответе МВД на запрос Национального автомобильного союза. По мнению правозащитников, такие камеры приводят к эффекту «кенгуру», когда водители замедляются перед камерой, которой в реальности нет, а после разгоняются, что приводит к аварийным ситуациям.
«В настоящее время ведутся работы по устранению отображения некорректных данных. Актуальные сведения размещены в региональных сегментах официального интернет-сайта Госавтоинспекции, входящего в состав комплекса «Официальный интернет-сайт МВД России», — говорится в письме, сообщает «Газета.Ru».
В то же время сложно спорить с эффективностью дорожных камер. Как сообщает «Сiбдепо», благодаря комплексу «Паутина» кемеровские автоинспекторы смогли задержать водителя «четверки», на счету которого числилось 125 штрафов за нарушение ПДД общей суммой свыше 150 тысяч рублей. В итоге сотрудники возбудили в отношении него 257 исполнительных производств, а приставы конфисковали машину.

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Милонов предложил запретить брать с россиянок деньги за поиск партнеров
17 декабря 2024, 19:52

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести законодательный запрет на взимание платы с россиянок, которые ищут партнеров через брачные агентства. При этом, по его мнению, брать деньги с мужчин за такие услуги запрещать не стоит.
«Предлагаю законодательно запретить брать деньги за эти услуги с женщин. Мужик хочет искать — пусть платит, если он по каким-то причинам не способен сам найти невесту. Женщинам же — бесплатно должно быть», — заявил парламентарий в беседе с «Газетой.Ru».
В то же время депутат Госдумы Андрей Свинцов предложил ввести еще один запрет — на дарение алкогольных напитков. Его инициативу в разговоре с RT прокомментировал директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, отметив, что логика в подобной мере есть, но предусматривать в ней наказание в виде штрафов явно не стоит.
«Это проблема, которая легко решается. Однако я могу согласиться с тем, что спиртные напитки не должны превращаться в те самые универсальные подарки и их вручение не должно быть нормой. Это плохая практика и плохая традиция, от которой надо постепенно отказываться», — пояснил эксперт.
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Ювелир рассказала, в каких украшениях встречать Новый год
Ювелир Ракутина: для празднования Нового года подойдут блестящие украшения
17 декабря 2024, 19:46

Фото: iStock/gregory_lee

Для празднования Нового года подойдут яркие, блестящие украшения, которые будут отражать свет словно чешуя змеи — символа 2025 года. Об этом рассказала эксперт по ювелирной моде холдинга SOKOLOV Елена Ракутина. По ее словам, главное правило при подборе украшений — это умеренность: одно крупное ювелирное изделие лучше, чем несколько маленьких.
Для тех, кто следует китайскому гороскопу, подойдут украшения в различных оттенках зеленого — изумрудный, мятный, малахитовый, оливковый, ментоловый, салатовый и фисташковый, отметила эксперт в беседе с «Петербургским дневником». Подходящими камнями она назвала изумруд, нефрит, агат, яшма, малахит и хризолит.

Как следует встречать Новый год также рассказала астролог Татьяна Стрельцова. В подробном гороскопе для каждого знака зодиака для «Москвы 24» она отметила, что, к примеру, у Тельцов главная тема 2025 года — это расширение, потому следует встретить Новый год за границей или в другом регионе.
«Также хорошо будет встретить Новый год в каком-нибудь элитном месте. А еще – купить книгу с той информацией, которую хотелось бы освоить в течение предстоящего года», — добавила астролог.
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Подмосковных водителей призвали соблюдать ПДД в условиях мороза и ветра
17 декабря 2024, 19:35

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Температура в Московской области в ночь на 18 декабря снизится до -15°С. Синоптики прогнозируют снег, ветер с порывами до 15 м/с и гололедицу на дорогах, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
В ведомстве напомнили автомобилистам о необходимости соблюдать ПДД.
«В условиях непогоды следует увеличить дистанцию в 1,5-2 раза, не превышать скорость, не совершать резких манёвров, быть аккуратными на съездах и поворотах, мостах и эстакадах, снижать скорость перед пешеходными переходами», – отметили в ведомстве.
Если пришлось остановиться на дороге из-за неисправности машины или ДТП, необходимо включить аварийную сигнализацию, надеть световозвращающий жилет и выставить знак аварийной остановки.
«Помимо этого, нужно обязательно покинуть автомобиль, уйти за пределы проезжей части и позвонить по телефону 112. Нельзя оставаться в машине или рядом с ней, так как при ухудшении погоды высок риск попасть в повторную аварию», – добавили в региональном Минтрансе.
Там подчеркнули, что пешеходам следует пересекать дорогу и железнодорожные пути только по оборудованным переходам, а вечером носить световозвращатели, чтобы быть заметнее.

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#московская область
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Индексация тарифов и штрафы для собственников: что изменится в ЖКХ для россиян в 2025 году
17 декабря 2024, 19:26

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Уже традиционно в начале нового года изменяется система оплаты ЖКХ, что ведет к росту цен на коммунальные услуги. Какие изменения ждут жителей России в новом году читайте в материале «Радио 1».

Изменения в оплате услуг ЖКХ с 1 января 2025 года


Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

В 2025 году в России тарифы на жилищно-коммунальные услуги будут проиндексированы в среднем на 11,9%. С лета 2025 года изменятся цены на холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло и газ. Тарифы на газ вырастут на 10,3%, а на электроэнергию — на 12,6%.

Индексация тарифов на ЖКУ проводится в рамках учета стоимости ресурсов, затрат на ремонт и модернизацию объектов, инженерных сетей и коммуникаций.

Штрафы для собственников квартир с 2025 года


Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

С 2025 года законодательством будет ужесточен контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в многоквартирных домах. Сейчас уже действуют нормы, запрещающие загромождение балконов и подъездов горючими материалами, использование легковоспламеняющихся материалов при отделке помещений и неправильная эксплуатация электросетей и бытовых приборов. За такого рода нарушения можно получить штраф от 2 до 3 тысяч рублей.

Согласно новым правилам, штрафы за подобные нарушения увеличатся и составят от 5 до 15 тысяч рублей. К числу нарушений добавятся: отсутствие противопожарных датчиков и систем пожаротушения, установка дверей, затрудняющих эвакуацию, и использование общих площадей в качестве складских помещений.

Изменения в обязанностях содержания общего имущества


Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

В этом году в Гражданский кодекс Российской Федерации внесены изменения, касающиеся жилищно-коммунальной сферы. До внесения изменений ответственность за ремонт поврежденного общедомового имущества в многоквартирных домах полностью лежала на управляющих компаниях. Финансирование работ по устранению повреждений осуществлялось за счет фондов капитального ремонта и текущего содержания жилья.

В 2025 году ситуация полностью изменится. Теперь владельцы квартир будут сами отвечать за ущерб, причиненный общему имуществу. Например, если один из жильцов засорил мусоропровод или нарисовал граффити в подъезде, то его соседям придется доказать, что это сделал конкретный человек и через суд обязать его оплатить затраты на устранение засора мусоропровода или перекраску стены.

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Изменения в оформлении документов за услуги ЖКХ


Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

С 1 марта 2025 года изменится порядок и методика расчета платы за коммунальные услуги и определение коммунальной услуги по отоплению в многоквартирных домах. Плата за отопление в случае выхода из строя общедомового счетчика тепла будет рассчитываться исходя из среднемесячного объема потребления тепла за 12 последних месяцев.

Согласно новому законодательству, управляющие компании будут указывать в квитанциях отдельную строку для расходов на текущий ремонт. Это нововведение обеспечит большую прозрачность в распределении средств и даст жильцам возможность лучше контролировать, как используются их деньги. Ранее средства на текущий ремонт собирались в рамках общей строки «на содержание дома», что часто вызывало непонимание у жильцов относительно назначения этих платежей.

Одним из значительных нововведений станет правило о передаче долгов за текущий ремонт. Если владелец квартиры продает жилье с непогашенными долгами по этой статье, новый собственник будет обязан их погасить. Это правило аналогично уже существующему для долгов по капитальному ремонту. Закон вступит в силу 1 января 2025 года, а с 1 октября того же года ответственность за долги по текущему ремонту перейдет к новым владельцам квартир, приобретенных с задолженностями по ЖКХ.

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Врач назвал главную проблему продажи БАДов на российском рынке
Врач Кондрахин: БАДы бывают несовместимы с основными выписанными лекарствами
17 декабря 2024, 18:49

Фото: iStock/sasirin pamai

Депутаты Госдумы планируют принять закон о биологически активных добавках к пище. Законопроект предлагает дать врачам право назначать биологически активные добавки, а их перечень и заболевания, при которых они могут быть назначены, установит Минздрав.
Кроме того, при изготовлении добавок нельзя будет использовать сырье, в котором присутствуют кормовые добавки, стимуляторы роста животных, отдельные виды лекарств и пестициды.

Кандидат медицинских наук, врач-терапевт, клинический фармаколог, старший преподаватель кафедры фармакологии Института формации и медицинской химии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Андрей Кондрахин в беседе с «Радио 1» заявил, что в настоящее время биологическая активная добавка заместила слово «лекарство», однако это ошибочно.

«Биологическая активная добавка — это исключительно добавка к пище, которая содержит всего 30% действующего вещества, 30% от терапевтической нормы. Например, мы берём БАД, там написано «витаминный комплекс», но там нет лекарства — только поддерживающие дозировки, которые содержат суточную норму различных витаминов. Это не для лечения, а для поддержания. Они не прошли клинические исследования, в них только написаны показания, которые, как считает производитель, могут рекомендоваться», — объяснил врач.

Он добавил, что растительное сырье, чем являются БАДы, очень тяжело стандартизировать, потому что невозможно создавать одни и те же условия для растений и природы в целом.

«Проблема в том, что БАДы — это не лекарство. И закон не может требовать, чтобы они имели, как лекарства, регистрационное удостоверение, сертификат качества и так далее», — сказал эксперт.

По его словам, многие биологически активные добавки бывают несовместимы с основными выписанными лекарствами, поэтому, если будет рекомендованный список от Минздрава, то сомнений не останется.

«Это серьезная вещь, например, витамин Д3 — это биологическая активная добавка. Продается без рецепта в любом магазине. Но у если его принимать для профилактики, то это одна дозировка, а в качестве лечения — другая», — сообщил специалист.

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