В олимпиаде по духовному краеведению в Кашире приняли участие 50 школьников

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Муниципальный этап областной олимпиады школьников по предмету «Духовное краеведение Подмосковья» состоялся в Кашире, его участниками стали 50 старшеклассников из десяти школ городского округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Олимпиада проводилась в учебно-методическом центре Каширы. К испытаниям были допущены ученики с восьмого по одиннадцатый классы. В результате призёрами олимпиады по стали восемь её участников: это ученики Богатищевской и Барабановской школ, а также школ №№1, 3 и 7», — говорится в сообщении.В администрации добавили, что проходной балл на региональный этап олимпиады определит Духовно-просветительский культурный центр имени Кирилла и Мефодия.
Целью олимпиады является развитие творческих способностей школьников и интереса к научно-исследовательской деятельности, а также к духовно-нравственной культуре.
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