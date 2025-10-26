Учитель из Московской области вошла в число 29 лучших авторов «ТопБЛОГа».

26 октября 2025, 17:00

Педагог из Московской области Анна Деодатова стала одной из 29 победителей всероссийского проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Из 24,5 тысяч участников образовательного трека «Медиакампус» выбрали 29 лучших авторов из 18 регионов.





Деодатова ведёт блог «Быть классной» для поддержки классных руководителей и педагогов. Анна начала вести его после «Школы авторов ВК». Сейчас её сообщество объединяет более 12 тысяч учителей из разных регионов. Эксперты высоко оценили её выпускную работу о семейном досуге и укреплении связей между родителями и детьми.

«За пять лет «ТопБЛОГ» вырос в мощное сообщество, где рождаются лидеры мнений и формируется ответственное отношение к каждому слову», — отметил генеральный директор платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.