Учительница приобрела квартиру в Подмосковье благодаря «Социальной ипотеке»

Специалисты Мосавтодора приступили к тестированию первой в России системы контроля и мониторинга состояния искусственных сооружений, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.



Система поможет оптимизировать и сделать более эффективной работу по обследованию и планированию ремонтных работ мостовых сооружений, а также оперативно реагировать на аварийные ситуации и принимать решения о введении ограничений на мостах.



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