Учительница приобрела квартиру в Подмосковье благодаря «Социальной ипотеке»

Фото: Министерство жилищной политики Московской области
«Социальная ипотека» позволила учительнице Юлии Бербеневой переехать из комнаты в общежитии в собственную квартиру в Ленинском районе Подмосковья, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
«Мне посчастливилось приобрести „однушку“ в новостройке. Это очень красивый жилой комплекс с закрытой территорией на берегу реки. Он еще строится. Предусмотрена парковка. На территории будут школа и два детских сада. При этом рядом железнодорожная станция», — говорит Бербенева.«Социальная ипотека»
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