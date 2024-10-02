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Учительница приобрела квартиру в Подмосковье благодаря «Социальной ипотеке»

02 октября 2024, 10:03
Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

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«Социальная ипотека» позволила учительнице Юлии Бербеневой переехать из комнаты в общежитии в собственную квартиру в Ленинском районе Подмосковья, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Юлия работает учителем информатики в Видновской средней школе №7 уже почти 20 лет. Она рассказывает, что выбрала эту профессию, вдохновившись тем, как интересно преподавала информатику её бабушка.

За время работы Юлия освоила различные операционные системы, офисные программы и языки программирования, постоянно совершенствуя свои навыки.



Юлия и её дочь жили в общежитии при школе. Узнав о том, как её коллеги смогли решить жилищный вопрос с помощью региональной программы поддержки, учительница тоже подала заявку на участие в ней.

«Мне посчастливилось приобрести „однушку“ в новостройке. Это очень красивый жилой комплекс с закрытой территорией на берегу реки. Он еще строится. Предусмотрена парковка. На территории будут школа и два детских сада. При этом рядом железнодорожная станция», — говорит Бербенева.
«Социальная ипотека» действует в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Врачи, учителя, молодые учёные, специалисты оборонно-промышленного комплекса и тренеры также могут воспользоваться этой программой для приобретения жилья.

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Ученые сделали новый шаг к разгадке происхождения жизни
РИА Новости: в Самаре шагнули вперед к разгадке происхождения жизни
02 октября 2024, 10:09

Фото: iStock/gorodenkoff

Ученые из Самары совместно с коллегами в приближенных к космическим условиям синтезировали органическое соединение, которое играет важную роль в процессе зарождения жизни. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на журнал Physical Chemistry Chemical Physics.
Уточняется, что это помогло сделать шаг к разгадке происхождения жизни. Согласно информации источника, научные деятели синтезировали метилглиоксаль, облучив потоком электронов в глубоком вакууме лед из угарного газа и ацетальдегида.

Данное вещество может быть предшественником сахаров и различных кислот, отметил доцент кафедры физики Самарского университета Иван Антонов. Финальная цель работы ученых — понимание того, насколько уникально существование разумной жизни во Вселенной, добавил Антонов.

Ранее сообщалось, что в Московской области исследованиями по самым разным научным направлениям занимаются более 270 организаций.

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#антонов
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Число регистраций на портале «Добродел» достигло 4 миллионов
02 октября 2024, 09:58

Фото: медиасток.рф

Четыре миллиона жителей Московской области зарегистрировались на портале «Добродел», через которой можно взаимодействовать с органами региональной власти в онлайн-режиме, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.
«Портал «Добродел» был запущен девять лет назад: 1 октября 2015 года. Отметку в 2 миллиона регистраций он преодолел за шесть лет — с 2015 года по ноябрь 2021 года. При этом следующие 2 миллиона пользователей присоединились к порталу за последние три года. Это подтверждает востребованность портала среди жителей нашего Подмосковья, поскольку помогает оперативно решать различные вопросы совместно с органами власти», — сказала министр госуправления, ИТ и связи области Надежда Куртяник.
В министерстве напомнили, что портал «Добродел» используется не только для подачи жалоб, но и для различных опросов и голосований. Кроме того, через портал можно узнать о планах по благоустройстве и графике отключения воды, а также наблюдать за ходом строек и пр.

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Работники Мосавтодора проверили новую систему мониторинга состояния искусственных объектов
02 октября 2024, 09:46

Фото: медиасток.рф

Специалисты Мосавтодора приступили к тестированию первой в России системы контроля и мониторинга состояния искусственных сооружений, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Система оптимизирует и повышает эффективность работы по обследованию и планированию ремонта мостовых сооружений и позволяет быстро реагировать на аварийные ситуации и принимать решения о введении ограничений на мостах.

Автоматизированная система «Мосты России», разработанная группой компаний «Максима», осуществляет постоянный мониторинг, быстрый сбор и анализ информации о геодезических, динамических, деформационных и других характеристиках мостовых конструкций.

Благодаря датчикам и контрольному оборудованию эта уникальная российская разработка отслеживает состояние моста и выдаёт уведомления об отклонениях в режиме реального времени, что позволяет обнаруживать критические изменения и локализовать опасные участки на самых ранних стадиях. Учитываются погодные условия, состояние грунта и интенсивность движения транспорта.

Кроме того, система видеоаналитики предназначена для нестандартных ситуаций: обнаружения забытых вещей и посторонних людей на закрытых территориях, а также случаев вандализма и нарушений правил дорожного движения.

Система поможет оптимизировать и сделать более эффективной работу по обследованию и планированию ремонтных работ мостовых сооружений, а также оперативно реагировать на аварийные ситуации и принимать решения о введении ограничений на мостах.

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#минтранс мо
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Загруженность подмосковных дорог утром 2 октября составила пять баллов
02 октября 2024, 09:43

Фото: медиасток.рф

На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается загруженность автомобильных дорог Московской области по состоянию на утро среды, 2 октября, основные заторы отмечаются при движении в сторону столицы на трёх федеральных трассах и 12 шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом по направлению к Москве зафиксированы на трассах А-105, М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Пятницкое, Ленинградское, Волоколамское, Ярославское, Энтузиастов, Щёлковское, Рублёво-Успенское, Носовихинское, Минское, Каширское, Калужское и Варшавское», — говорится в сообщении.
Всего сегодня утром на дороги Подмосковья выехал миллион машин, что на один процент больше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#подмосковье
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В Реутове вручили ключи первым новосёлам третьего корпуса ЖК «Самоцветы мира»
02 октября 2024, 09:26

Фото: пресс-служба администрации г.о. Реутов

Третий корпус «Циркон» в составе жилого комплекса «Самоцветы мира» в Реутове построен и введён в эксплуатацию, жильцам начали выдавать ключи от квартир, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
ЖК «Самоцветы мира» построен по программе привлечения и закрепления на ключевых должностях работников военно-промышленной корпорации «НПО машиностроения». Им предлагаются квартиры здесь по льготным ценам. Гендиректор корпорации Александр Леонов отметил, что ЖК качественно построен и сдан в срок.

На первом этаже корпуса расположен детский сад, его оформили в космическом стиле. Учреждение передано на баланс муниципалитета, поэтому туда будут зачислять детей не только жителей жилого комплекса, но и всего микрорайона.

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Собянин рассказал о строительстве станции метро «Достоевская»
02 октября 2024, 09:19

Фото: istockphoto/spacedrone808

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о возведении станции «Достоевская» на Кольцевой линии метро. Об этом он заявил на своем персональном сайте.
«Спустя 70 лет строим новую станцию на Кольцевой линии. «Достоевская» будет размещена между «Проспектом Мира» и «Новослободской» и даст дополнительную пересадку на Люблинско-Дмитровскую линию», – написал он.

По его словам, тысячи пассажиров с ее открытием смогут выбирать более удобные варианты поездок. Он отметил, что станции «Курская», «Проспект Мира» и «Чкаловская» станут менее загруженными.

Видеоматериал, размещенный на сайте, показывает, что станцию будут возводить практически вручную из-за плотной городской застройки. Это будет первая станция метро, где установят траволаторы в пешеходном переходе, что значительно сократит время пути к «Олимпийскому». Ожидается, что её строительство займет примерно пять лет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравляя с профессиональным праздником строителей московского метро сообщил, что день метростроителя является данью уважения тем, кто развивал и создавал отечественный метрополитен. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#строительство
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#станции
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В Одинцове ввели в эксплуатацию детсад на 60 мест
02 октября 2024, 09:09

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Детский сад, рассчитанный на 60 воспитанников, построили в жилом комплексе «Одинцово-1», объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«В здании оборудованы помещения для групп, кружковая, медицинский и методический кабинеты, а также пищеблок. На прилегающей территории установлены детские игровые и спортивные площадки с теневыми навесами, высажены деревья и кустарник», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что детский сад был построен за счёт инвестора в рамках реализации договора о комплексном развитии территории.

В настоящее время на территории жилого комплекса уже открыта школа на 1160 учеников, а также четыре детсада: один — на 350 мест и три — на 60 мест каждый. Всего в ЖК «Одинцово-1» будет две школы и восемь детсадов.

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#детсад
#минжилполитики мо
#детский сад
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Названы авиакомпании, которые перенаправили рейсы в Дубай в обход Израиля
«Аэрофлот» и «Россия» полетят в Дубай по удлиненным маршрутам
02 октября 2024, 08:50

Фото: iStock/frentusha

Два запланированных на среду, 2 октября, рейса авиакомпании «Россия» совершат перелет в аэропорт Аль-Мактум в Дубае в обход воздушного пространства Израиля. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Утверждается, что пассажиры задержанных рейсов будут обеспечены напитками и питанием. Также часть пассажиров будет перенаправлена на другие рейсы авиакомпании - партнера.

Примечательно, что «Аэрофлот» отменил запланированный на этот же день рейс Москва — Дубай — Москва. Пассажиров перенаправили на другой рейс, который будет выполнен на дальнемагистральном лайнере большей вместимости. Он сможет полететь в обход Ирана, пояснили в компании.

Напомним, во вторник, 1 октября, Иран атаковал Израиль сотнями ракет. Израиль, Иордания и Ирак объявляли о закрытии воздушного пространства. По завершении ракетной атаки Израиль сообщил об открытии своего неба для полетов.

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#рф
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Собянин поздравил с профессиональным праздником строителей московского метро
02 октября 2024, 08:00

Фото: istockphoto/hank5

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравляя с профессиональным праздником строителей московского метро сообщил, что день метростроителя является данью уважения тем, кто развивал и создавал отечественный метрополитен. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«‎Сердечно поздравляю московских специалистов с Днем метростроителя! Прежде всего это дань уважения нескольким поколениям московских рабочих и специалистов, построивших лучшее в мире метро», — отметил он.

Помимо этого, Собянин поблагодарил их за добросовестный труд, высокий профессионализм и за большой вклад в развитие Москвы. Он добавил, что метрополитен стремительно развивается.

По его словам, с 2011 года его сеть выросла в 1,8 раза. Кроме того, были завершены реконструкция и строительство 250 км линий, 4 дополнительных вестибюлей, 119 станций и 12 электродепо метро и МЦК.

Он отметил, что до 2030 года планируется построить еще 35 станций. В завершение Собянин пожелал крепкого здоровья, благополучия и новых достижений в профессиональной деятельности.

Ранее сообщалось, что в честь 100-летнего юбилея Московского академического театра сатиры в столице выпущена специальная серия карт «Тройка». Приобрести юбилейные карты можно на стойках «Живое общение», в флагманских магазинах метро на станциях «Маяковская» и «Трубная».

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил машиностроителей региона с профессиональным праздником. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#москва
#мцк
#метро
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