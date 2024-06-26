Врачи из Подмосковья стали призерами Всероссийского конкурса

Фото: istockphoto / demaerre
Два врача из Подмосковья стали призерами Всероссийского конкурса медработников. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Министерство здравоохранения Российской Федерации подвело итоги Всероссийского конкурса среди врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием. Конкурс проходил в три этапа: на уровне медицинской организации, на региональном уровне, где участников оценивали эксперты Министерства здравоохранения Московской области, и на федеральном уровне.
Светлана Алексеева, участковый врач-педиатр Клинской больницы, заняла второе место в номинации «Лучший участковый педиатр». Марина Соболева, врач общей практики (семейный врач) Коломенской больницы, заняла третье место в номинации «Лучший врач общей практики (семейный врач)».
Читайте также:
Эндокринолог Чухачева назвала разгрузочные дни бесполезными для похудения
Порталом «Стань мамой в Подмосковье» воспользовались около 100 тыс. человек
Подмосковный дерматолог Тамразова раскрыла главную причину появления прыщей
«Наши врачи регулярно участвуют в профессиональных конкурсах медицинских работников и часто становятся победителями на федеральном уровне. В этом году награды получили два врача из медицинских организаций Московской области — Клина и Коломны. Поздравляю коллег с победой!» — поделился министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Светлана Алексеева, участковый врач-педиатр Клинской больницы, заняла второе место в номинации «Лучший участковый педиатр». Марина Соболева, врач общей практики (семейный врач) Коломенской больницы, заняла третье место в номинации «Лучший врач общей практики (семейный врач)».
Читайте также:
Эндокринолог Чухачева назвала разгрузочные дни бесполезными для похудения
Порталом «Стань мамой в Подмосковье» воспользовались около 100 тыс. человек
Подмосковный дерматолог Тамразова раскрыла главную причину появления прыщей
Мира Полтева