Учительница из Красногорска купила квартиру благодаря жилищной программе

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Учитель начальных классов из Красногорска Анна Михайленко воспользовалась программой «Социальная ипотека» и приобрела жильё недалеко от места работы, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
«Меня окружали прекрасные педагоги, профессионалы, на которых хотелось быть похожей. Прошло 18 лет, как я переступила порог школы в должности учителя начальных классов. У меня особая профессия. Самая большая награда и вдохновение для меня — это горящие понимающие глаза моих учеников» — рассказала учитель.
Узнав о программе «Социальная ипотека», женщина решила воспользоваться возможностью улучшить свои жилищные условия и купила двухкомнатную квартиру в Путилково.
Программа действует в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. В ней могут участвовать медики, учителя, молодые учёные, молодые специалисты оборонно-промышленного комплекса и тренеры.
С полным перечнем специальностей и условиями участия можно ознакомиться на сайте Министерства жилищной политики Московской области.
Программа действует в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. В ней могут участвовать медики, учителя, молодые учёные, молодые специалисты оборонно-промышленного комплекса и тренеры.
С полным перечнем специальностей и условиями участия можно ознакомиться на сайте Министерства жилищной политики Московской области.
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Дайана Хусинова