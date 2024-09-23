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В Шатуре проходит спортивный праздник «Кросс нации»

23 сентября 2024, 10:10
Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура.

В Шатуре проходит популярный спортивный праздник «Кросс нации», который проводится в Московской области с 2004 года, сообщает пресс-служба администрации г. о. Шатура.
Самым молодым участником стал двухлетний Павел, который пробежал дистанцию в один километр вместе с отцом Максимом (номер 63).

Опытный участник Алексей Маматов, которому 86 лет, ранее занимался борьбой, а теперь каждое утро начинает с зарядки. Он преодолел дистанцию в один километр и завершил забег под аплодисменты зрителей.



Тимофей Паршков, специалист молодёжного центра, вышел на старт с именем Усэйна Болта на спине, так как ему очень нравится этот ямайский бегун.

В этом году около тысячи любителей бега приняли участие в мероприятии в Шатуре. Для спортсменов и болельщиков была подготовлена концертная программа и полевая кухня.

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В парке Электрогорска проведут бесплатные спортивные занятия
23 сентября 2024, 10:33

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Тренировки на свежем воздухе для всех желающих проведут на текущей неделе в парке культуры и отдыха Электрогорска, сообщает пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
«Во вторник, 24 сентября, состоится занятие по скандинавской ходьбе. В среду, 25 сентября, в три часа дня в парке стартует спортивная эстафета. На 26 сентября запланировано ещё одно занятие по скандинавской ходьбе, а 28 сентября в 14:00 состоится беседа «Наши бабушки и дедушки», — говорится в сообщении.
В руководстве парка отметили, что тренировки на свежем воздухе приносят участникам массу позитивных эмоций, а также новые знакомства и заряд бодрости.

Участие во всех мероприятиях бесплатное, возрастных ограничений нет.

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#павловский посад
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#спорт
#парк
#тренировки
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На финальный заезд Gran Fondo в Рузе вышли более тысячи велосипедистов
23 сентября 2024, 10:12

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Более тысячи любителей велосипедного спорта приняли участие в старте заезда Gran Fondo на территории Рузского и Можайского городских округов. Этот старт стал пятым в Подмосковье и заключительным в сезоне, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Участникам были предложены дистанции различной протяжённости (30 км, 50 км или 96 км) или формат велогонки. Каждый мог выбрать подходящий вариант в соответствии со своим уровнем подготовки.

Трасса Gran Fondo проходила через Рузский городской округ, где старт и финиш находились на площади перед администрацией. Стартовый городок был расположен на территории Дворца водных видов спорта «Руза». Этот маршрут считается традиционным для Gran Fondo, так как здесь ежегодно завершается велосипедный сезон в Подмосковье.

Первая гонка Gran Fondo прошла в Рузе в 2018 году, приуроченная к празднованию 690-летия города. В 2025 году серия Gran Fondo будет отмечать своё десятилетие.

С 2023 года Gran Fondo стал частью проекта «Суперлига Подмосковья», который соответствует целям федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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#рузский велогонка
#велосипед
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В Одинцово прошёл Кубок футбольных мам
23 сентября 2024, 09:49

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

На стадионе «Центральный» в Одинцовском районе Московской области прошёл турнир «Кубок футбольных мам», в котором приняли участие 14 команд из разных регионов России. Разминку для участников провели игроки волейбольного клуба «Заречье-Одинцово», сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
«Мы с удовольствием поддержали данное мероприятие и провели разминку перед началом игр. Рады были стать частью футбольного праздника и получить благодарность от организаторов. Нас с проектом связывает ещё и то, что футбольная мама Надежда Чёрная организует этот проект в Брянске, а у нас в молодежной команде играет её дочь Анастасия Чёрная», — сообщили в пресс-службе клуба «Заречье-Одинцово».
Победителем «Бриллиантовой лиги» в рамках Кубка футбольных мам стала команда «Мамазонки» из городского округа Мытищи. «Легион» из Солнечногорска занял второе место, а «Футбольные мамы Москвы-2» стали третьими.

«Футбольные мамы Москвы-1» завоевали золотые медали в «Платиновой лиге, серебро досталось команде «Спартак» из Брянска, а бронзу получили футболистки клуба «Апельсинки» из Новой Москвы.

Обладателями Кубка Надежды стали «Мамы Ястребов» из Серпухова.

В «Кубке футбольных мам» в Одинцово участвовали 14 команд из Московской области, Москвы, Брянска, Смоленска и Смоленской области. Подмосковье было представлено семью клубами: «Мамы Ястребов» из Серпухова, «Мамазонки» из Мытищ, «Драйв» из Балашихи, «Зоркий - 2» из Красногорска, «Футбольные мамы Знамя труда» из Орехово-Зуево, «Легион» из Солнечногорска и «Футбольные мамы Большевик» из Серпухова.

Все участники получили уникальные медали от организаторов, а команды, занявшие призовые места, были награждены специальными наградами от Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования на «Кубок футбольных мам» проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

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#одинцово
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Более тысячи любителей спорта приняли участие во Всероссийском дне бега
23 сентября 2024, 09:18

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Более тысячи любителей спорта приняли участие во Всероссийском дне бега, который проходил в рамках «Кросса нации-2024» на центральной площадке Подмосковья в городском округе Шатура, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Спортсмены успешно преодолели пять дистанций, которые были подобраны в соответствии с возрастом и уровнем подготовки участников: 1 километр, 4 километра, 6 километров, 8 километров и 12 километров. Самому младшему участнику соревнований Павлу Беляеву из Шатуры, всего два года, а самому старшему, Айтапаю Маматову из Шатуры – 86 лет.

Всероссийский спортивный праздник ежегодно собирает сотни тысяч бегунов по всей стране. Забег традиционно проводится в третью субботу сентября в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» и помогает решать задачи национального проекта «Демография».

Традиция проводить праздник бега началась в 2004 году, когда в 21 городе России состоялся первый массовый забег «Кросс нации» для популяризации здорового образа жизни и привлечения жителей страны к занятиям физической культурой. Первый праздник бега собрал почти 100 тысяч участников по всей стране.

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#подмосковье
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#праздники
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Украина в истерике: Экс-капитан футбольной сборной помогает Курской области
Футболку Тимощука продали на аукционе в пользу жителей Курской области
22 сентября 2024, 16:17

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Футболку бывшего капитана украинской футбольной сборной Анатолия Тимощука продали на аукционе за 700 тысяч рублей. Вырученные деньги будут направлены в помощь жителям Курской области, пострадавшим от вторжения ВСУ.
Эта футболка была выпущена специально к матчу в День памяти жертв блокадного Ленинграда, сообщает «Русская Весна». На ней автограф знаменитого украинского футболиста, ныне работающего тренером в «Зените» из Санкт-Петербурга.

Конечно, такая акция вызвала море гневных и истеричных комментариев на родине Тимощука. Уроженца Луцка уже давно лишили на Украине всех наград и регалий за то, что он заканчивал карьеру в российском клубе и сейчас продолжает в нём работать. Одного из самых титулованных украинских футболистов, долгие годы приносивший славу своей стране, теперь считается предателем. После аукциона в пользу жителей Курской области соотечественники назвали Тимощука «мразотой».

Анатолий Тимощук в составе донецкого «Шахтёра» был трёхкратным чемпионом и трёхкратным обладателем Кубка Украины, а также победителем Суперкубка (всех этих титулов он лишён - прим. ред.). В составе мюнхенской «Баварии» он дважды выигрывал чемпионат Германии и дважды брал Кубок страны и дважды — Суперкубок. Также вместе с немецкой командой он становился победителем Лиги чемпионов УЕФА. Вместе с «Зенитом» он становился чемпионом России, был обладателем Суперкубка, а также выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА.

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#украина
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Дворкович отказался проводить заседание FIDE по вопросу возвращения россиян
22 сентября 2024, 15:32

Фото: iStock/marchmeena29

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович отказался руководить заседанием генассамблеи организации, на котором будет обсуждаться вопрос изменения статуса российских спортсменов и формата их участия в международных соревнованиях.
С 21 по 22 сентября в Будапеште проходит конгресс FIDE, который проводит вице-президент федерации, XV чемпион мира по классическим шахматам Вишванатан Ананд.

Дворкович отметил, что речь будет идти о России, а значит, в таком случае, он вести это заседание не собирается. В связи с этим, он пригласил к участию Ананда.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине FIDE допустила участие россиян и белорусов в международных соревнованиях, но лишь в нейтральном статусе. Также организация приостановила проведение соревнований на территории России и Белоруссии.

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#шахматы
#россияне
#спортсмены
#президент
#заседание
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Министр спорта Дегтярёв назвал критерии лучшего для России главы МОК
Министр спорта Дегтярёв: Глава МОК должен быть независимой фигурой
22 сентября 2024, 15:27

Фото: istockphoto/AiMuse

Глава Международного олимпийского комитета должен быть самостоятельной фигурой и не зависеть от политической конъюнктуры. Тогда Олимпийское движение сможет вернуться к традиционным стандартам и во многом утраченным идеалам.
Такое мнение а разговоре с ТАСС высказал министр спорта РФ Михаил Дегтярёв. Известно, что нынешний руководитель МОК немец Томас Бах оставит свой пост в будущем году в связи с истечением срока полномочий. Новый президент организации будет избран на сессии МОК в марте 2025 года в Греции. В связи с этим российский министр сказал, каким должен быть лучший для России кандидат.

По мнению Дегтярёва, глава МОК должен обладать самостоятельностью суждений, независимостью, быть способным противостоять внешнему давлению, а также быть преданным олимпийским принципам. Тогда Олимпиада снова сможет стать соревнованиями, где спортсмены состязаются вне политики; мероприятием, которое объединяет народы, а не разъединяет, как сейчас, заключил министр.

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#олимпиада
#пост
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#спортсмены
#министр
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#мок
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Испанский пилот «Феррари» Сайнс попал в аварию на квалификации «Формулы-1»
22 сентября 2024, 00:12

Фото: iStock/SDivin09

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс попал в аварию во время квалификации 18-го этапа чемпионата «Формулы-1» на Гран-при Сингапура. Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что соревнование проходит на трассе «Марина-Бей» в городе.
По данным издания, ДТП случилось в третьей части квалификации, когда Сайнс не справился с управлением на одном из поворотом перед стартовой прямой. Гонщика занесло и он ударился задней частью болида об барьер, после чего квалификацию остановили красными флагами.

Ранее сообщалось, что президент Федерации шахмат Киргизии Бабур Тольбаев выступил за возвращение российских спортсменов на международные турниры, заявив, что спорт должен быть вне политики. Он отметил, что выступил бы в поддержку любой страны, оказавшейся в подобном положении. Глава Федерации добавил, что возвращение россиян в спорт — это правильное решение.

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#дтп
#спорт
#президент
#страны
#гонка
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Иностранная федерация шахмат выступила за возвращение россиян
Федерация шахмат Киргизии выступила за возвращение россиян
21 сентября 2024, 13:52

Фото: iStock/marchmeena29

Президент Федерации шахмат Киргизии Бабур Тольбаев выступил за возвращение российских спортсменов на международные турниры. Об этом информирует ТАСС.
По словам Тольбаева, спорт должен быть вне политики. Он отметил, что он выступил бы в поддержку любой страны, оказавшейся в подобном положении.

Глава Федерации добавил, что возвращение россиян в спорт — это правильное решение.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков назвал сроки возвращения российских сборных и клубов на международные турниры. По его мнению, произойдет не ранее чем через несколько лет. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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