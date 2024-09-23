В Шатуре проходит спортивный праздник «Кросс нации»

Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура.
В Шатуре проходит популярный спортивный праздник «Кросс нации», который проводится в Московской области с 2004 года, сообщает пресс-служба администрации г. о. Шатура.
Самым молодым участником стал двухлетний Павел, который пробежал дистанцию в один километр вместе с отцом Максимом (номер 63).
Опытный участник Алексей Маматов, которому 86 лет, ранее занимался борьбой, а теперь каждое утро начинает с зарядки. Он преодолел дистанцию в один километр и завершил забег под аплодисменты зрителей.
Тимофей Паршков, специалист молодёжного центра, вышел на старт с именем Усэйна Болта на спине, так как ему очень нравится этот ямайский бегун.
В этом году около тысячи любителей бега приняли участие в мероприятии в Шатуре. Для спортсменов и болельщиков была подготовлена концертная программа и полевая кухня.
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Опытный участник Алексей Маматов, которому 86 лет, ранее занимался борьбой, а теперь каждое утро начинает с зарядки. Он преодолел дистанцию в один километр и завершил забег под аплодисменты зрителей.
Тимофей Паршков, специалист молодёжного центра, вышел на старт с именем Усэйна Болта на спине, так как ему очень нравится этот ямайский бегун.
В этом году около тысячи любителей бега приняли участие в мероприятии в Шатуре. Для спортсменов и болельщиков была подготовлена концертная программа и полевая кухня.
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Дайана Хусинова