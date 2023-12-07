«Если вы это читаете, значит я уже сдохла»: обнаружен дневник стрелявшей в брянской школе

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Восьмиклассница Алина Афанаскина, которая устроила стрельбу по одноклассникам из отцовского дробовика в брянской гимназии, хотела сделать это еще в августе, однако тогда ружья в сейфе не оказалось. Об этом пишет «112».
В Сети появились скриншоты дневника Алины, который она вела в telegram-канале. Там есть запись, датированная вторым августа, где она пишет, что мечтает прийти в школу и расстрелять своих одноклассников.
Однако тогда оружия в отцовском сейфе не оказалось. Девушка продолжала изучать в интернете информацию по изготовлению взрывного устройства. Когда отец вернул ружье в сейф, она сразу взяла его и понесла в школу.
Напомним, ученица восьмого класса брянской гимназии №5 зашла в класс после начала урока. Из принесенного с собой оружия, школьница открыла огонь. По словам учителя, слова которого приводит ИА «Регнум», 14-летняя Алина вошла в класс с дробовиком в руках, произвела выстрел вверх, а затем в спину ближайшему ученику.
В результате происшествия, ранения получили пять человек, одна несовершеннолетняя была убита. После произошедшего девочка покончила жизнь самоубийством.
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«Скорее бы каникулы закончились (впервые хочу этого), думаю, на первое сентября им сюрприз устрою», - писала Алина.
Напомним, ученица восьмого класса брянской гимназии №5 зашла в класс после начала урока. Из принесенного с собой оружия, школьница открыла огонь. По словам учителя, слова которого приводит ИА «Регнум», 14-летняя Алина вошла в класс с дробовиком в руках, произвела выстрел вверх, а затем в спину ближайшему ученику.
В результате происшествия, ранения получили пять человек, одна несовершеннолетняя была убита. После произошедшего девочка покончила жизнь самоубийством.
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Элина Позднякова