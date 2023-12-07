Мама погибшей при стрельбе в брянской школе девочки раскрыла подробности убийства

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Мама убитой при стрельбе в брянской школе Маши рассказала, что конфликта между её дочерью и Алиной не было, просто ее дочь стояла к убийце ближе всех и приняла основной удар на себя. Об этом пишет Shot.
«Просто Маша стояла первая, и основной удар на неё пошёл. Попало ей в плечо, в лёгкое, в артерию. Маша дружила с Алиной, мечтала стать врачом и спасать людей», - рассказала Ольга.
Она рассказала, что Алина стреляла по одноклассникам хаотично. Женщина исключает, что девочки не поделили парня, так как ее дочь ни с кем не встречалась. По ее словам, девочки дружили и ходили друг к другу в гости. Она также отметила, что родители Алины еще не связывались с ней.
В результате происшествия, ранения получили пять человек, одна несовершеннолетняя была убита. После произошедшего девочка покончила жизнь самоубийством.
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