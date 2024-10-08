Учителя из Красногорска побывали на Форуме классных руководителей

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск
В этом году Форум классных руководителей стал важным событием в сфере образования и воспитания. Более тысячи классных руководителей и кураторов средних профессиональных учебных заведений из 89 регионов России и Байконура собрались на площадке, сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Делегация Московской области состояла из 44 педагогов, прошедших конкурсный отбор. Общее количество заявок на участие превышало 40 000.
Учителя Красногорского района также приняли участие в мероприятии. Среди них были Ирина Юрьевна Петрухина из образовательного центра «Вершина», Лия Маратовна Сазонова из МБОУ СОШ №16, Светлана Владимировна Смирнова и Алёна Андреевна Смирнова из образовательного центра «Лидер».
Форум классных руководителей организован Министерством просвещения Российской Федерации по поручению президента. Это важное событие в сфере образования и воспитания, объединяющее педагогов со всей страны. Участники форума обсуждают актуальные вопросы воспитания и обучения, делятся опытом и идеями, знакомятся с новыми методиками и технологиями.
Педагоги представили свои идеи и проекты, обсудили актуальные темы и проблемы. У них была возможность пообщаться с экспертами в области образования и воспитания, а также с коллегами из других регионов.
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Учителя Красногорского района также приняли участие в мероприятии. Среди них были Ирина Юрьевна Петрухина из образовательного центра «Вершина», Лия Маратовна Сазонова из МБОУ СОШ №16, Светлана Владимировна Смирнова и Алёна Андреевна Смирнова из образовательного центра «Лидер».
Форум классных руководителей организован Министерством просвещения Российской Федерации по поручению президента. Это важное событие в сфере образования и воспитания, объединяющее педагогов со всей страны. Участники форума обсуждают актуальные вопросы воспитания и обучения, делятся опытом и идеями, знакомятся с новыми методиками и технологиями.
Педагоги представили свои идеи и проекты, обсудили актуальные темы и проблемы. У них была возможность пообщаться с экспертами в области образования и воспитания, а также с коллегами из других регионов.
Дайана Хусинова