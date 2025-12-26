Учителя обвинили в терроризме за видео с Трампом
Преподавателя политологии из Великобритании обвинили в терроризме и создании угрозы детям после того, как он показал им на уроке видео с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет местная газета The Telegraph.
Администрация учебного заведения сообщила о поступке педагога в органы опеки. Там, в свою очередь, передали дело в государственную антитеррористическую программу Prevent.
В официальных документах говорится, что демонстрация подобного материала может расцениваться как «преступление на почве ненависти». Учителя также обвинили в «причинении эмоционального вреда» 17-летним ученикам. Конкретное содержание видео и его контекст в публикации не раскрываются.
