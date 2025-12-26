Учителя обвинили в терроризме за видео с Трампом

26 декабря 2025, 13:20

Британского учителя обвинили в терроризме за показ видео с Трампом на уроке

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Преподавателя политологии из Великобритании обвинили в терроризме и создании угрозы детям после того, как он показал им на уроке видео с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет местная газета The Telegraph.