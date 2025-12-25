Трамп появился на публике с синяками на запястьях в канун католического Рождества

25 декабря 2025, 06:11

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

В канун католического Рождества у американского лидера Дональда Трампа заметили синяк на правом запястье, в то время как на левом виднелись следы тонального крема. Соответствующее наблюдение сделали журналисты во время телемоста президента США с детьми, передает РИА Новости.





Появление любых следов на коже Трампа регулярно вызывает вопросы о его здоровье. Так, например, этим летом в американских соцсетях пытались «похоронить» президента США, а на платформе X (бывший Twitter) хештег «Trump is dead» даже вышел в тренды.



При этом Трамп неоднократно заявлял, что отлично себя чувствует.



