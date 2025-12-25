Трамп появился на публике с синяками на запястьях в канун католического Рождества
В канун католического Рождества у американского лидера Дональда Трампа заметили синяк на правом запястье, в то время как на левом виднелись следы тонального крема. Соответствующее наблюдение сделали журналисты во время телемоста президента США с детьми, передает РИА Новости.
Появление любых следов на коже Трампа регулярно вызывает вопросы о его здоровье. Так, например, этим летом в американских соцсетях пытались «похоронить» президента США, а на платформе X (бывший Twitter) хештег «Trump is dead» даже вышел в тренды.
При этом Трамп неоднократно заявлял, что отлично себя чувствует.
В Госдуме ответили на вопрос, ограничат ли использование VPN россиянам в 2026 году
Представители Белого дома объясняли различные синяки и пластыри на руках своего президента активными и сильными рукопожатиями Трампа. Также отмечалось, что ежедневный прием аспирина американским лидером может способствовать появлению отеков.
Мероприятие, на котором американский лидер и первая леди США Меланья отвечали на звонки детей, проходило в резиденции Трампа во Флориде. Ребята связывались с горячей линией Североамериканского командования ПВО (NORAD), чтобы узнать о местоположении Санта-Клауса.
Напомним, что сказочный волшебник со своими оленями уже посетил Россию в рамках ежегодного рождественского турне. Он пролетел над Дальним Востоком, Сибирью, Уралом, Поволжьем и Москвой.