Трампа назвали «хромой уткой» по итогам 2025 года

25 декабря 2025, 15:09

Журнал The Atlantic: Дональд Трамп к концу 2025 года превратился в «хромую утку»

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

К концу 2025 года влияние президента США Дональда Трампа сильно ослабло. Журнал The Atlantic пишет, что он превратился в «хромую утку».





В материале отмечается, что, хотя его команда издала более 140 указов и провела реформы, к концу срока Трамп потерял прежний вес.

«Его партия потерпела поражение на последних выборах. Его рейтинги даже в тех вопросах, которые были его визитной карточкой — экономика, иммиграция — резко упали. Он, кажется, потерял связь с тем, что обеспечило ему победу на выборах, и вместо этого сосредоточился на мелких и самовосхваляющих проектах», — сказано в тексте.