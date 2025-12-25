Трампа назвали «хромой уткой» по итогам 2025 года
К концу 2025 года влияние президента США Дональда Трампа сильно ослабло. Журнал The Atlantic пишет, что он превратился в «хромую утку».
В материале отмечается, что, хотя его команда издала более 140 указов и провела реформы, к концу срока Трамп потерял прежний вес.
«Его партия потерпела поражение на последних выборах. Его рейтинги даже в тех вопросах, которые были его визитной карточкой — экономика, иммиграция — резко упали. Он, кажется, потерял связь с тем, что обеспечило ему победу на выборах, и вместо этого сосредоточился на мелких и самовосхваляющих проектах», — сказано в тексте.Авторы статьи считают, что Трамп слишком быстро потерял влияние. Он сосредоточился на внешней политике, стремлении получить Нобелевскую премию мира и выгодных сделках, заключили в издании.