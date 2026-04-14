Учителям в два раза увеличили выплаты за проверку экзаменов в Татарстане

14 апреля 2026, 17:27

В Татарстане с начала года выплаты педагогам, входящим в предметные комиссии и проверяющим экзаменационные работы выпускников, увеличили вдвое.





Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила заместитель министра образования и науки республики Минзалия Закирова. По её словам, ранее учителя получали в среднем около 130 рублей за час такой работы.



Точная сумма зависит от проверяемого предмета и методики расчёта. Теперь же оплата составит от 200 рублей в час и выше.



Закирова также напомнила, что в прошлом году по решению Раиса Татарстана Рустама Минниханова выплаты для педагогов, задействованных в государственной итоговой аттестации, повысили в десять раз — с примерно 20 до 200 рублей за час работы.



