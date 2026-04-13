Школьник оказался на полу после слов в адрес учителя

13 апреля 2026, 17:41

Нижегородский педагог повалил ученика на пол после оскорблений в свой адрес

Фото: istockphoto/bodnarchuk

В Нижегородской области учитель применил физическую силу к школьнику после того, как подросток и его друзья систематически оскорбляли педагога, мешали вести урок и демонстративно курили вейпы. Об этом сообщает NewsNN.ru.





Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На записи видно, как несколько учеников, трое из которых состоят на внутришкольном учете, заглядывали в кабинет, придумали учителю обидную кличку и провоцировали его. В какой-то момент педагог не сдержался и повалил одного из школьников на пол.



Министр образования региона Михаил Пучков заявил, что по итогам проверки обе стороны конфликта оказались неправы. Однако позже один из подростков полностью признал, что они с друзьями хотели именно поиздеваться над учителем. После этой беседы ученик и его родители написали на имя директора школы заявление об отсутствии претензий к педагогу.



Пучков рекомендовал учителю обратиться в комиссию по защите профессиональной чести и достоинства при региональном минобре и пообещал ему юридическую поддержку.



