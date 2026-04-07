В Добрянке задержали подростка, напавшего с ножом на учителя
Глава Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о задержании школьника, напавшего с ножом на педагога около учебного заведения в Добрянке. Об этом информирует Telegram-канал градоначальника.
Сотрудники правоохранительных органов оперативно прибыли на место. Они оцепили территорию возле школы, опрашивают свидетелей и собирают улики. Следователи уже начали расследование этого инцидента.
Читайте также: