Учёные из КНР обнаружили новое ядро антиматерии

Доставка еды из кафе и продуктов из магазинов стала самой популярной онлайн-покупкой в России с января по июнь 2024 года. Об этом со ссылкой на Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ) сообщает РБК. Этот вид покупок в сети занял самую большую долю в 15,8% или 588 миллиардов рублей, указано в материале.

аптеки — на 172%;

материалы для творчества — на 158%;

инструменты и оборудование для сада — на 129%;

запчасти для машин и автоаксессуары — на 97%;

ювелирные украшения и часы — на 89%.

Раньше топ онлайн-покупок у россиян занимали электроника и бытовая техника, которые в этом полугодии сместились на четвертое место с долей в 14,3% или 533 миллиарда рублей.Второе место заняли мебель и товары для дома с долей в 14,7%, третье — одежда и обувь с 14,4%.Кроме доставки еды, доля покупок в других категориях из топ-5 снизилась в сравнении с 2023 годом. Тогда на них приходилось 72% от всех покупок в интернете, а сейчас — 66%. Эксперты связывают такую динамику с увеличением доли других, более маленьких категорий.Самый большой рост онлайн-продаж зафиксировали в следующих категориях:Экс-зампред ЦБ Дубинин спрогнозировал сохранение ключевой ставкиМалиновое варенье прибавило в цене в РоссииНазваны продукты, подешевевшие в июле в России