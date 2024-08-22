Учёные из КНР обнаружили новое ядро антиматерии

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Китайские учёные в ходе совместного международного исследовательского проекта обнаружили новое ядро антиматерии — антигиперводород-4. Это самая тяжёлая частица антивещества, обнаруженная на сегодняшний день.
Об этом сообщило информационное агентство «Синьхуа» со ссылкой на заявление Китайской академии наук. Антигиперводород-4 был получен группой исследователей в ходе эксперимента по столкновению тяжёлых ионов в ускорителе RHIC Брукхейвенской национальной лаборатории в США. Частица исчезла практически сразу после рождения.
Как объяснил руководитель команды учёных научный сотрудник Института современной физики Китайской академии наук Цю Хао, антивещество — обратное состояние вещества. Когда они встречаются, они взаимно аннигилируются. К счастью, неизвестный физический механизм привёл к некоей асимметрии в ранней Вселенной, из-за чего после аннигиляции большей части вещества и антивещества примерно 10% уцелело, что и сформировало современный материальный мир, заключил учёный.
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Александр Бойцов