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Учёные из КНР обнаружили новое ядро антиматерии

22 августа 2024, 18:30
Фото: istockphoto/EzumeImages

Фото: istockphoto/EzumeImages

Китайские учёные в ходе совместного международного исследовательского проекта обнаружили новое ядро антиматерии — антигиперводород-4. Это самая тяжёлая частица антивещества, обнаруженная на сегодняшний день.


Об этом сообщило информационное агентство «Синьхуа» со ссылкой на заявление Китайской академии наук. Антигиперводород-4 был получен группой исследователей в ходе эксперимента по столкновению тяжёлых ионов в ускорителе RHIC Брукхейвенской национальной лаборатории в США. Частица исчезла практически сразу после рождения.

Как объяснил руководитель команды учёных научный сотрудник Института современной физики Китайской академии наук Цю Хао, антивещество — обратное состояние вещества. Когда они встречаются, они взаимно аннигилируются. К счастью, неизвестный физический механизм привёл к некоей асимметрии в ранней Вселенной, из-за чего после аннигиляции большей части вещества и антивещества примерно 10% уцелело, что и сформировало современный материальный мир, заключил учёный.

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Депутат Голубев рассказал, как многодетной семье получить 450 тыс. руб. от государства
Депутат Голубев: многодетные семьи могут получить от государства 450 тыс. руб.
22 августа 2024, 18:44

Фото: istock / VEX Collective

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, продлевающий на семь лет выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки. Меру поддержки могут получить семьи, у которых третий или последующий ребенок родился с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года, а кредитный договор заключен до 1 июля 2031 года
Председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Мособлдумы Андрей Голубев в эфире «Радио 1» подробно рассказал про условия поучения выплаты.

Условия были определенны еще при принятии были закона, отметил Голубев. Он напомнил, что с 2019 года многодетные семьи получили право на помощь со стороны государства по выплате ипотеки. По условиям программы, РФ выделяет до 450 тысяч рублей на погашение задолженностей по ипотечному кредиту.

12 июня 2024 года президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон, который продлил эту программу.

«Мера распространена на семьи, в которых третий и последующий ребенок родились до конца 2030 года. Выплату можно использовать только для оплаты основного долга или процентов по действующему ипотечному кредиту. Также отмечу, что нельзя использовать выплату на погашение ипотеки при приобретении жилья, признанного непригодным для проживания. А при приобретении участка для индивидуального жилищного строительства, выплата будет осуществляться только после регистрации права», — пояснил Голубев.
Выплату можно использовать на:
  • погашение ипотечного кредита, выданного на покупку жилья в строящемся доме или новостройке;
  • приобретение или строительство частного дома;
  • покупку готового жилья у физического лица на вторичном рынке;
  • покупка земельного участка для индивидуального жилищного строительства;
  • введение личного подсобного хозяйства или для введения садоводства;
  • покупку недостроенного объекта ИЖС;
  • получение последней доли долевого жилья;
  • рефинансированные кредита, если они были получены на все выше перечисленные цели.
Стоит отметить, что использовать выплату как первоначальный взнос нельзя.
Фото: istock / Diy13
По России мерой уже воспользовались около 700 тысяч семей, сообщил Голубев. Он напомнил, что в Подмосковье числится 112 тысяч многодетных семей, количество которых увеличивается ежемесячно. За 2024 год в Московской области уже одобрены 4 200 заявок на сумму 1 млрд 900 млн рублей.

«Меры поддержки этой категории семей у нас в Московской области уникальны, они не только выполняют все требования указа президента по многодетным семьям, по статусам многодетных, но и превосходят даже эти меры поддержки», — отметил Голубев.
Какую поддержку в Подмосковье может получить семья:

  • бесплатный проезд в области и Москве;
  • единовременное пособие при рождении ребенка — на первого 20 тысяч рублей, на второго 40 тысяч, на третьего последующего 60 тысяч рублей.;
  • при рождении двух детей 70 тысяч рублей на каждого ребенка;
  • при рождении трех и более детей выплату 300 тысяч рублей на семью;
  • подарочный набор новорожденного;
  • бесплатное школьное питание;
  • выплаты на школьную форму до 10 тысяч рублей, если доход семьи ниже прожиточного минимума;
  • бесплатные путевки на отдых и оздоровление детей;
  • выплаты на питание детям до трех лет;
  • беременным, кормящим матерям — компенсация расходов на плату ЖКУ;
  • льгота по транспортному налогу;
  • программа социальной газификации;
  • бесплатная парковка для многодетных в Московской области;
  • региональный материнский семейный капитал о размере 100 тысяч рублей.
Заявление на участие в программе помощи многодетным семьям можно подать через портал Госуслуги. Также можно обратиться МФЦ по месту жительства или подать заявление лично через банк, в котором оформлена ипотека.

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Организаторы Всероссийской премии «Экопозитив» ждут проекты от Подмосковья
22 августа 2024, 18:10

Фото: пресс-служба Движения ЭКА

Движение ЭКА открыло приём заявок на ежегодную премию «Экопозитив-2024». Цель премии – отметить региональные проекты, которые внесли значимый вклад в сохранение природы, защиту экологических прав и развитие экологической культуры.
Узнать подробности о премии и подать заявку можно до 10 октября 2024 года на сайте.
«Приглашаем участников со всей страны, вне зависимости от масштаба их проекта. Экологическое сообщество в регионах развивается, появляются инициативы, которые используют в работе креативные идеи, технологии, методы экопросвещения. Для нас важно поддержать такие проекты, рассказать о них и создать среду для обмена опытом в сфере защиты природы и развития экологической культуры», – пояснила директор Движения ЭКА Елена Горохова
Руководители экологических проектов, экоактивисты и предприниматели могут подать заявку по одной из восьми номинаций: экологические общественные организации и объединения; медиа в экосфере; экологические инициативы: экопросвещение; экологические инициативы: зоозащита; благоприятная окружающая среда и сохранение экосистем; на защите экоправ; бизнес в экологической сфере и экологически ответственный бизнес.

Отдельную награду в этом году получат проекты по решению мусорной проблемы, защите животных, сохранению лесов и особо охраняемых природных территорий, а также по сохранению и очистке водных объектов, экологическому просвещению.

В каждой номинации отметят двоих победителей – по итогам народного голосования в соцсетях и по выбору жюри. Лауреаты получат дипломы, памятные статуэтки из натурального камня и подарки от партнёров.

Победителей торжественно наградят в конце года в Москве.

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Москвичам раскрыли, когда ожидать бабье лето
Синоптик Ильин спрогнозировал бабье лето в Москве
22 августа 2024, 17:53

Фото: iStock/Smileus

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что бабье лето в Москве будет в сентябре.
«Оно однозначно будет в сентябре, но насколько высокими будут температуры, пока сложно сказать. От 17 до 22°C», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Ильин.

А в Кемеровском Гидрометцентре рассказали о погоде в регионе в ближайшие выходные. Как передаёт «Сiбдепо», погода обещает быть тёплой, температура воздуха прогреется до 30°C, однако есть большая вероятность дождей и гроз.

Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что 2 сентября, в день проведения школьных линеек, погода в Москве ожидается тёплая и облачная.

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Готовность дорог на участках для многодетных семей в Дубне достигла 50%
22 августа 2024, 17:50

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Надёжные дороги строят на «поле для многодетных» в Дубне, так называют территорию, где находятся земельные участки, которые получили 383 многодетные семьи. В настоящее время готовность дорог составляет 50%, завершить работы планируется к середине сентября, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Позади шесть лет ожидания. Через месяц по четырём улицам — Васильковой, Цветочной, Ромашковой и Земляничной — и трем переулкам можно будет ездить на автомобиле», — говорится в сообщении.
На первом этапе планируется проложить более трёх километров дорог.

«Наш глава города оказал содействие и выделил средства, на которые на нашем поле уже в этом году должны построить треть всех дорог», — сказал председатель Дубненского объединения многодетных «Аист» Павел Грек.
Подрядчик регулярно встречается с местными жителями, чтобы обсудить текущие задачи, а также те, которые появились в ходе работ.

«Мы договорились проводить такие встречи: с участием администрации — раз в три недели, а с подрядчиком на постоянном контакте», — пояснил замглавы округа Дубна Алексей Степаненко.
Дороги строят с песчаным основанием и покрытием из щебня, параллельно создаётся дренажная система, чтобы избежать заболоченности. Как отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров, созданную таким образом дорожную сеть в дальнейшем можно будет использовать для обустройства асфальтовых дорог.

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#дубна
#строительство
#дороги
#многодетная семья
#максим тихомиров
#земельные участки
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В Павловском Посаде предотвратили незаконную перевозку 30 м³ стройотходов
22 августа 2024, 17:06

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В Павлово-Посадском городском округе во время экологического рейда предотвратили сброс 30 кубометров строительных отходов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Инспекторы ведомства вместе с коллегами из Минэкологии и МВД России провели очередной рейд по пресечению незаконной перевозки отходов строительства, сноса и грунтов.
«Всего проверили 17 единиц техники. У трёх водителей не было необходимых для перевозки документов. В отношении нарушителей возбуждены административные дела, а транспортные средства задержали. Тем самым был предотвращён сброс строительного мусора объёмом 30 м³», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье в рамках пилотного проекта запустили новую электронную услугу. Теперь предприниматели могут подать заявку и заключить договор на вывоз твёрдых коммунальных отходов онлайн.

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#отходы
#строительство
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#рейд
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Доставка еды стала самой популярной онлайн-покупкой в России
АКИТ: доставка еды стала самой популярной онлайн-покупкой в России в 2024 году
22 августа 2024, 16:59

Фото: istockphoto/twinsterphoto

Доставка еды из кафе и продуктов из магазинов стала самой популярной онлайн-покупкой в России с января по июнь 2024 года. Об этом со ссылкой на Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ) сообщает РБК. Этот вид покупок в сети занял самую большую долю в 15,8% или 588 миллиардов рублей, указано в материале.
Раньше топ онлайн-покупок у россиян занимали электроника и бытовая техника, которые в этом полугодии сместились на четвертое место с долей в 14,3% или 533 миллиарда рублей.

Второе место заняли мебель и товары для дома с долей в 14,7%, третье — одежда и обувь с 14,4%.

Кроме доставки еды, доля покупок в других категориях из топ-5 снизилась в сравнении с 2023 годом. Тогда на них приходилось 72% от всех покупок в интернете, а сейчас — 66%. Эксперты связывают такую динамику с увеличением доли других, более маленьких категорий.

Самый большой рост онлайн-продаж зафиксировали в следующих категориях:
  • аптеки — на 172%;
  • материалы для творчества — на 158%;
  • инструменты и оборудование для сада — на 129%;
  • запчасти для машин и автоаксессуары — на 97%;
  • ювелирные украшения и часы — на 89%.
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Молодёжь Подмосковья пригласили принять участие в законотворческом конкурсе
22 августа 2024, 16:55

Фото: iStock/Natali_Mis

ХIV молодёжный конкурс законотворческих инициатив «Парламент 2030» стартовал в России, к участию приглашаются люди в возрасте от 14 до 35 лет включительно из всех регионов страны, сообщает пресс-служба Мособлдумы.
«Конкурс нацелен на повышение парламентской культуры и правовой грамотности молодёжи, а также развитие лидерского потенциала молодёжи и привлечение молодых людей к государственному управлению через участие в законотворческой деятельности», — говорится в сообщении.
Конкурс будет проводиться по пятнадцати номинациям, включая государственное строительство, бюджетное, налоговое и финансовое законодательство, здравоохранение, образование, экологию, молодёжную политику, оборону и безопасность, патриотическое воспитание и пр.

Заявки принимаются до 20 сентября.

Подробная информация о конкурсе размещена на странице проекта «Парламент 2030» в соцсети «ВКонтакте».

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#законопроект
#россия
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В подмосковном колледже «Энергия» провели мероприятия в честь Дня флага России
22 августа 2024, 16:33

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Мероприятия, приуроченные ко Дню государственного флага России, провели во всех подразделениях подмосковного колледжа «Энергия», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
«Преподаватели и студенты отметили праздник рядом патриотических акций, включая видеопоздравление, подготовленное амбассадорами проекта «Профессионалитет», а также участие в благотворительном сборе для бойцов специальной военной операции», — говорится в сообщении.
Отмечается, что благотворительный сбор организовал фонд «Фея» при поддержке администрации Богородского округа. К сбору присоединились как местные студенты, так и ребята из Реутова и Балашихи.

День государственного флага Российской Федерации отмечается 22 августа, праздник был учреждён в 1994 году.

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#праздник
#патриотизм
#благотворительная акция
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Синоптик Позднякова раскрыла, какая погода ждёт москвичей в день школьных линеек
Синоптик Позднякова спрогнозировала тёплую погоду в день школьных линеек
22 августа 2024, 16:10

Фото: iStock/v_zaitsev

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что 2 сентября, в день проведения школьных линеек, погода в Москве ожидается тёплая и облачная.
«2 сентября, когда дети пойдут на праздничные линейки, погода прогнозируется облачная, с прояснениями. Вероятность дождей – минимальная. В ночь накануне температура воздуха будет примерно 13-15°C, такой она останется и в пять-шесть утра понедельника. А потом начнет повышаться и, скорее всего, достигнет 25-27°C», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Позднякова.

А научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предрёк по-настоящему летнюю погоду в столицу в ближайшие дни.

«В Москве настоящая летняя погода сегодня, завтра и послезавтра. Погода будет соответствовать началу августа, температура выше нормы примерно на 2°C. Связано это с тем, что воздушные массы перемещаются с юго-запада и завтра даже с юга. Завтра пройдёт дождь, через Москву будет проходить фронтальный раздел, но осадки будут разной интенсивности», — прокомментировал в беседе с RT Вильфанд.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов заявлял, что в Москве до конца августа ожидается пости 30-градусная жара.

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