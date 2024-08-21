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Российские учёные нашли связь между нехваткой кислорода и онкологией

21 августа 2024, 16:04
Фото: iStock/boggy22

Фото: iStock/boggy22

Российские учёные установили, что гипоксия связана с низкими рисками развития рака кишечника.
К такому выводу исследователи пришил, проведя опыты на лабораторных мышах.

«Мы уже работаем над поиском биомаркеров в крови, по которым можно будет предсказывать эффективность лечения без изъятия образцов клеток из опухоли. Мы будем изучать особенности развития других типов опухолей у организмов с разной устойчивостью к гипоксии. Это позволит определить связанные с низкой устойчивостью к нехватке кислорода молекулярные мишени для разработки новых подходов к терапии рака», — поделилась в беседе с RT ведущий научный сотрудник лаборатории иммуноморфологии воспаления Российского научного центра хирургии имени академика Б.В. Петровского Джулия Джалилова.



До этого министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов сообщил, что в Кемерове прооперировали женщину с железным осколком в колене. Как выяснили специалисты, инородное тело осталось после того, как в подростковом возрасте женщине удаляли часть мениска.

«Вероятнее всего, осколок — часть хирургического инструмента», — приводит «Сiбдепо» слова Беглова.

Ранее сообщалось, что врачи Королёвской больницы спасли пациента от ампутации ноги.

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#врачи
#разработки
#опухоль
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#наука
#медицина
Врач Кондрахин раскрыл истоки фармакологии
Врач Кондрахин: Фармакология пошла от фитотерапии
21 августа 2024, 15:20

Фото: iStock/guteksk7

Врач, клинический фармаколог, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил, что изначально фармакология началась с фитотерапии, то есть все лекарства изначально имели травяное основание.
«Большинство препаратов фармакологических, которые мы знаем, исходили из растительного сырья и делались таблетированной формой. Сегодня часть препаратов на основе растительного сырья имеет доказательную базу, часть продукции имеет слабодоказательную базу. Их очень много, но не все они имеют заслуженное уважение среди медицинского сообщества», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Кондрахин.

А в Рослесинфорге напомнили об опасных последствиях употребления ядовитых грибов.

«Среди ядовитых грибов есть яркие виды, привлекающие внимание и одновременно сигнализирующие об опасности. Например, мухомор красный встречается по всей стране, любит селиться под берёзами и рядом с хвойными деревьями. Яд красного мухомора угнетает работу дыхательных путей, вызывает спазм ЖКТ, может вызвать остановку сердца. Определённые дозы могут довести до летального исхода», — прокомментировали в беседе с RT в ведомстве.

Ранее сообщалось, что сотрудники Института биофизики будущего МФТИ разработали инновационный препарат для лечения рака лёгких.

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#здоровье
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Около 150 медиков борются за премию «Подмосковный врач»
21 августа 2024, 12:26

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Около 150 медиков приняли участие в конкурсе «Подмосковный врач», третий этап которого завершился в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
Оценочные процедуры для соискателей премии включали теоретическую и практическую части.
«Уже третий год мы вручаем в Подмосковье профессиональную премию для медработников. В этом году в испытаниях приняли участие 149 медиков. На это раз был расширен перечень специальностей. В него вошли детские хирурги и кардиологи, эндокринологи и другие врачи. Сейчас кандидатов оценивает экспертная комиссия, которая и определит победителей», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Подвести итоги премии планируют в сентябре. Как отметили в министерстве, победители получат единовременную денежную выплату в 180 тыс. рублей.

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Королёвские хирурги спасли пациента от потери ноги
#минздрав мо
#подмосковье
#московская область
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#премия
#врачи
#медработники
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Балашихинские онкохирурги удалили пенсионерке опухоль околоушной слюнной железы
21 августа 2024, 12:09

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Московского областного онкологического диспансера удалили пациентке опухоль околоушной слюнной железы. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступила 74-летняя женщина с новообразованием в левой околоушной области. Она долгое время не обращалась за помощью, но, когда опухоль достигла гигантских размеров, решила записаться к врачу. Диагностика выявила у неё рак левой околоушной слюнной железы.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

«Злокачественные новообразования слюнных желез встречаются редко. Хирургическое вмешательство представляет сложность, так как через железу проходит лицевой нерв, контролирующий работу мимических мышц. Доброкачественные и злокачественные опухоли вначале проявляются в виде узловидных изменений ткани. Их могут прощупывать сами пациенты. Они растут медленно и обычно безболезненны, но позже могут вызвать проблемы с глотанием и даже невозможность закрыть глаз», – рассказал заведующий отделением опухолей головы и шеи №8 Андрей Голубцов.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

По его словам, хирурги удалили пациентке огромную опухоль, вернув её к повседневному образу жизни. Неврологической симптоматики у пациентки нет. Она чувствует себя хорошо и уже выписана на амбулаторное наблюдение у врача-онколога.

Подмосковные онкологи напомнили, что предупредить развитие заболевания можно, если вовремя проходить диспансеризацию и профосмотры.

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#онкология
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#врачи
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С каблуком и запасом: врач Сугян рассказала, как выбрать ребёнку школьную обувь
21 августа 2024, 11:57

Фото: iStock/LightFieldStudios

Правильный выбор детской обуви очень важен для здоровья ребёнка, особенно это касается обуви для школы — ведь в ней ученик каждый день проводит много часов. О том, на что следует обратить внимания, покупая обувь для школьника, рассказала «Радио 1» заместитель главного врача Химкинской больницы по детству Нарине Сугян.
«Во-первых, обувь должна быть сделана из качественного дышащего материала. Подойдёт перфорированная кожа или современные материалы с сеточкой. Во-вторых, запятник должен хорошо фиксировать голеностоп, а высоту самой обуви лучше выбрать среднюю: в низких нога будет «гулять», а высокие, например «берцы», нефизиологичны для детей. Носок должен быть достаточно широким, потому что узконосые туфли давят на ногу и ухудшают кровообращение», — сказала Нарине Сугян.
Она добавила, что в обуви обязательно должен быть каблук высотой от двух до четырёх сантиметров.

«Плоская подошва вредна, как и высокие каблуки», — подчеркнула врач.

Кроме того, обувь не должна сидеть «впритык».

«При учёте, что нога ребёнка растёт, школьная обувь должна иметь запас 1-1,5 см. Исключение составляет обувь для физкультуры: она должна быть точно по размеру, это обеспечивает безопасность при занятиях спортом», — отметила доктор Сугян.

Лучшая фиксация для обуви — это шнурки, но если маленьким детям ещё сложно с ними справится, то приемлемой альтернативой являются липучки. И в любой детской обуви непременно должен быть супинатор — это нужно для нормального развития свода стопы. При этом покупать специальные ортопедические стельки или обувь модно только по рекомендации врача.

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#врач
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Королёвские хирурги спасли пациента от потери ноги
21 августа 2024, 11:06

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Королёвской больницы спасли пациента от ампутации ноги. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступил 65-летний мужчина с жалобами на онемение и потерю чувствительности в левой ноге. Пациенту также трудно было ходить. Медики выявили у него закупорку поверхностной бедренной, подколенной и тибиальной артерий. Это грозило больному потерей конечности.

Учитывая все риски, врачи приняли коллегиальное решение провести операцию из двух этапов.
«На первом этапе нужно было обойти место закупорки в подвздошной артерии. Для этого сосудистый хирург Татьяна Сухарева выполнила аортобедренное шунтирование, то есть соединила аорту с бедренной артерией с помощью протеза. Далее к работе приступили рентгенэндоваскулярные хирурги. Специальными проводниками выполнили реканализацию, а затем – баллонную ангиопластику места закупорки артерий бедра и голени. Так был восстановлен нормальный просвет сосудов», – рассказал заведующий региональным сосудистым центром Руслан Гайфулин.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение. Онемение конечности пропало, а её подвижность восстановилась.

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#минздрав мо
#врачи
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Московский областной медколледж планирует принять в этом году 3 тыс. студентов
20 августа 2024, 22:19

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Заявления на поступление в Московский областной медицинский колледж подали более 16 тыс. абитуриентов. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
«В регионе продолжается приёмная кампания в средние профессиональные учебные заведения. Мы не первый год наблюдаем повышенный интерес среди абитуриентов к медицинским специальностям. В этом году планируем принять свыше 3 тыс. студентов, в том числе 85% - на бюджетную форму обучения. Всего на поступление в областной медколледж подано более 16 тыс. заявлений», – рассказала первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
Обучение в колледже №1 проводится по таким специальностям, как лечебное, сестринское и акушерское дело, стоматология ортопедическая и профилактическая, лабораторная диагностика и фармация.

В министерстве напомнили, что в Подмосковье студенты областного медицинского колледжа могут заключить целевой договор на обучение с возможностью дальнейшего трудоустройства в медицинские организации региона. Заключить подобный договор с оказанием мер социальной поддержки могут студенты 1-4 курсов.

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#обучение
#здравоохранение
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В МФТИ разработали инновационное лекарство от рака лёгких
20 августа 2024, 21:51

Фото: iStock / Catalin Rusnac

Сотрудники Института биофизики будущего МФТИ разработали инновационный препарат для лечения рака лёгких. Лекарство действует на основе ингибиторов KRAS, рассказали в Физтехе.
Препарат поражает непосредственно злокачественные клетки, минимально воздействуя на здоровые ткани организма. Такой подход к онкотерапии называется целевым или таргетным.
«Создание инновационных препаратов для лечения онкопатологий – приоритетное направление развития российской фарминдустрии. Как известно, после введения санкций западные компании прекратили регистрацию новых препаратов и их вывод на рынок России», – пояснил «Газете.Ru» заведующий лабораторией доклинических исследований Института биофизики будущего МФТИ Антон Алашеев.
Сообщается, что до конца года лекарственная субстанция пройдёт испытания в пробирке. Затем планируются доклинические и клинические исследования.

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#онкология
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Подмосковный гинеколог Бесараба рассказала, чего нельзя делать при беременности
20 августа 2024, 20:47

Фото: iStock / Nagaiets

Во время беременности нельзя выполнять физические упражнения, которые могут привести к травме живота, падениям или стрессу.
Об этом заявила врач акушер-гинеколог роддома Московского областного центра охраны материнства и детства Анна Бесараба. Речь идёт о занятиях контактными видами спорта, борьбой, тренировках с ракеткой и мячом, подводных погружениях.
«Нужно также избегать работы, связанной с длительным стоянием или с излишней физической нагрузкой, работы по ночам, чрезмерного стресса и усталости. Мы настаиваем на том, чтобы полностью бросить курить. Рекомендуется избегать алкоголя, особенно в первые три месяца беременности», – отметила Бесараба, слова которой приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.
Нельзя использовать пластиковые бутылки и посуду, особенно при термической обработке в ней пищи и жидкости. Дело в том, что в ней содержится токсикант бисфенола.
«Что касается диеты, то лучше не употреблять в пищу непастеризованное молоко, созревшие мягкие сыры, паштеты, сырую рыбу, морепродукты, мясо, плохо термически обработанную пищу. Следует ограничить потребление рыбы, богатой метилртутью, снизить потребление пищи, богатой витамином А», – добавила врач.
При путешествии в самолёте рекомендуется надевать компрессионный трикотаж на всё время полёта. Также нужно ходить по салону, получать обильное питьё, исключить алкоголь и кофеин. Женщина должна сообщить врачу о планируемой поездке в тропические страны для проведения своевременной вакцинации.

Для беременной очень важен эмоциональный фон. Поэтому необходимо избегать стрессовых ситуаций и эмоциональных переживаний. Помимо этого, нужно быть физически активной, больше ходить, при отсутствии противопоказаний делать зарядку для беременных по 20-30 минут в день.

Половые контакты допустимы во время беременности при нормальном самочувствии, отсутствии предлежания плаценты и угрозы выкидыша.

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#акушерство
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Вирусолог Чепурнов раскрыл первые признаки оспы обезьян
20 августа 2024, 20:18

Фото: iStock/Diy1

Руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов заявил, что первыми признаками оспы обезьян являются сыпь и пустулы.
Также у заболевших могут наблюдаться высокая температура, ломота в мышцах и костях.

Он пояснил, что на определённом этапе заболевания оспа обезьян имеет характерные формы.

«Для обычных вирусов характерны высокая температура, ломота в мышцах, костях. В случае с оспой обезьян появляется сыпь, а потом пустулы. Это очень характерный признак, который всех будет настораживать», — добавил в беседе с NEWS.ru Чепурнов.
Вирусолог добавил, что в период распространения заболевания настороженность и должна быть.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявлял, что в мире и в России, в частности, навряд ли распространится оспа обезьян.

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