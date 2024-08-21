Российские учёные нашли связь между нехваткой кислорода и онкологией

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Российские учёные установили, что гипоксия связана с низкими рисками развития рака кишечника.
К такому выводу исследователи пришил, проведя опыты на лабораторных мышах.
До этого министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов сообщил, что в Кемерове прооперировали женщину с железным осколком в колене. Как выяснили специалисты, инородное тело осталось после того, как в подростковом возрасте женщине удаляли часть мениска.
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«Мы уже работаем над поиском биомаркеров в крови, по которым можно будет предсказывать эффективность лечения без изъятия образцов клеток из опухоли. Мы будем изучать особенности развития других типов опухолей у организмов с разной устойчивостью к гипоксии. Это позволит определить связанные с низкой устойчивостью к нехватке кислорода молекулярные мишени для разработки новых подходов к терапии рака», — поделилась в беседе с RT ведущий научный сотрудник лаборатории иммуноморфологии воспаления Российского научного центра хирургии имени академика Б.В. Петровского Джулия Джалилова.
До этого министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов сообщил, что в Кемерове прооперировали женщину с железным осколком в колене. Как выяснили специалисты, инородное тело осталось после того, как в подростковом возрасте женщине удаляли часть мениска.
«Вероятнее всего, осколок — часть хирургического инструмента», — приводит «Сiбдепо» слова Беглова.Ранее сообщалось, что врачи Королёвской больницы спасли пациента от ампутации ноги.
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Мелисса Тимофеева