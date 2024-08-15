Учёные изобрели новый сплав для аэрокосмической и автомобильной отраслей

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Российские и египетские учёные создали новый высокотехнологичный сплав, которому можно применять в аэрокосмической отрасли, автомобилестроении, а также в других промышленных областях.
Так, в новой разработке сочетается целый ряд компонентов, сбалансированных и усиливающих свойства друг друга.
До этого управляющий директор по исследованию данных Sber AI Денис Димитров прокомментировал развитие новых технологий и возможность внедрения искусственной интеллекта в производство и другие отрасли.
Ранее учёные Сибирского федерального университета разработали специальные лекарственные пленки для ускоренного заживления ран.
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«Новый сплав имеет высокую прочность, жаропрочность и технологичность при литье. Такое удачное сочетание обычно несочетаемых характеристик делает сплав универсальным и способным составить конкуренцию промышленным аналогам», — поделился в беседе с RT кандидат технических наук, доцент кафедры металловедения цветных металлов НИТУ МИСИС Андрей Поздняков.
До этого управляющий директор по исследованию данных Sber AI Денис Димитров прокомментировал развитие новых технологий и возможность внедрения искусственной интеллекта в производство и другие отрасли.
«Любая технология, искусственный интеллект в частности, порождает гораздо больше, чем отбирает. Это очередная промышленная революция, которых было миллион в истории человечества, как создание колеса, замена лошадей на автомобиль. Часть людей, действительно, работу потеряла, но была возможность переквалифицироваться», — приводят argumenti.ru слова Димитрова.
Ранее учёные Сибирского федерального университета разработали специальные лекарственные пленки для ускоренного заживления ран.
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Мелисса Тимофеева