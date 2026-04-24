Подросток смертельно проткнул футболиста отверткой за отказ отдать пиццу
В Италии футболист Габриэле Ваккаро погиб после ссоры с подростком из-за пиццы, сообщает The Mirror.
Конфликт произошёл ночью 19 апреля в городе Павия. Согласно материалу, 25-летний спортсмен вместе с двумя друзьями нёс коробки с пиццей к машине. В этот момент на мужчин напали пятеро подростков. Несовершеннолетние потребовали отдать им еду, но Ваккаро отказался. Тогда 17-летний хулиган ударил футболиста отверткой в шею и живот.
Друзья пострадавшего не сразу поняли тяжесть ран и повезли его домой. Через некоторое время спортсмену вызвали скорую. Ваккаро доставили в больницу, где он скончался. Один из его спутников также получил ранение в живот, но его жизни ничего не угрожает — мужчина находится в стабильном состоянии. Полиция задержала троих подозреваемых, расследование трагедии в настоящий момент продолжается.
