В Биробиджане мужчина устроил перестрелку с полицейскими около детской площадки
В Биробиджане неизвестный мужчина устроил перестрелку с полицией. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Еврейской автономной области.
Инцидент произошёл на улице Шолом-Алейхема. Местные жители написали в соцсетях, что в один момент услышали выстрелы и звуки сирен. Оказалось, что мужчина открыл огонь прямо около детской площадки. Затем он заперся в машине и отказывался выходить. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось дважды выстрелить в воздух и один раз — в сторону нарушителя. Подозреваемый получил огнестрельное ранение ноги, его госпитализировали.
Уточняется, что перед приездом полиции мужчина 1988 года рождения позвонил в дежурную часть и угрожал применить оружие. Когда правоохранители прибыли на место и попытались поговорить, он направил на них пневматический пистолет. Когда стрелок попытался сбежать, его обезвредили и задержали. Мотивы нарушителя в настоящий момент выясняются.
