Россиянам назвали пять инфекций, которые передаются от питомцев
Домашние питомцы могут передавать своим хозяевам не только глисты и вызываемые ими заболевания, но и ряд других инфекций. Об этом заявил онколог Владимир Ивашков в своем телеграм-канале.
По его словам, от животных человеку могут передаваться, например, токсокароз, токсоплазмоз, сальмонеллез, стригущий лишай и болезнь кошачьих царапин. Чтобы обезопасить себя, владельцам стоит соблюдать несколько простых правил.
В первую очередь врач советует мыть руки после игр с питомцем и уборки за ним. Также важно постоянно обрабатывать питомцев от блох и глистов. Рептилий доктор рекомендует держать подальше от кухни и детей младше пяти лет. А беременным женщинам следует поручить чистку лотка другому члену семьи.
Ранее ветеринары назвали самые частые осенние болезни питомцев в Москве.
Читайте также: