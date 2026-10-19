Достижения.рф

Россиянам назвали пять инфекций, которые передаются от питомцев

Онколог Ивашков: от питомцев хозяевам могут передаться лишай и сальмонеллез
Фото: iStock/Nataba

Домашние питомцы могут передавать своим хозяевам не только глисты и вызываемые ими заболевания, но и ряд других инфекций. Об этом заявил онколог Владимир Ивашков в своем телеграм-канале.



По его словам, от животных человеку могут передаваться, например, токсокароз, токсоплазмоз, сальмонеллез, стригущий лишай и болезнь кошачьих царапин. Чтобы обезопасить себя, владельцам стоит соблюдать несколько простых правил.

В первую очередь врач советует мыть руки после игр с питомцем и уборки за ним. Также важно постоянно обрабатывать питомцев от блох и глистов. Рептилий доктор рекомендует держать подальше от кухни и детей младше пяти лет. А беременным женщинам следует поручить чистку лотка другому члену семьи.

Ранее ветеринары назвали самые частые осенние болезни питомцев в Москве.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0