Россиянам назвали пять инфекций, которые передаются от питомцев

19 октября 2026, 20:02

Онколог Ивашков: от питомцев хозяевам могут передаться лишай и сальмонеллез

Фото: iStock/Nataba

Домашние питомцы могут передавать своим хозяевам не только глисты и вызываемые ими заболевания, но и ряд других инфекций. Об этом заявил онколог Владимир Ивашков в своем телеграм-канале.