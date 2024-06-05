Врач Попова заявила об опасности жары для пожилых

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Врач-терапевт, врач-нефролог Александра Попова заявила, что жара может негативно влиять на здоровье пожилых людей, вплоть до бреда и галлюцинаций.
«На фоне обезвоживания в жару могут возникнуть головокружение, слабость, потемнение в глазах. Из-за этого человек может потерять сознание и упасть, получить тяжелую травму. Поэтому в жару пожилым людям очень важно пить достаточно жидкости», — добавила в беседе с «Известиями» Попова.
Особенно аккуратными следует быть тем, кто страдает различными хроническими заболеваниями.
Для того, чтобы обезопасить себя в знойную погоду, врач рекомендовала пить больше жидкости, не выходить на улицу в периоды пика солнечной активности, носить головной убор, надевать удобную и лёгкую одежду.
А эндокринолог и психотерапевт Александр Фомин заявил о важности гормонов для работы всего организма.
«Генетика – это своего рода база организма. Каждая клетка человеческого тела имеет набор генетической информации, то есть базу данных. Важность гормонов в том, что практически все они работают с тем, что помогает организму получить доступ к этой базе и поэтому от количества любого гормона, который имеет так называемый геномный механизм, зависит работа системы организма», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Фомин.
Ранее врач Ольга Уланкина заявила, что бег полезен для сердечно-сосудистой системы, в частности.
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