Учёные назвали неожиданный фактор, влияющий на длину пениса

Исследование в Ханое выявило связь между лишним весом в детстве и длиной пениса

Учёные из Ханойского медицинского университета выяснили, что мужчины с ожирением в детстве имеют более короткий половой член во взрослом возрасте. При этом текущий индекс массы тела на длину пениса не влияет. Об этом сообщает журнал Journal of Sexual Medicine (JSM).