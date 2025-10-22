Учёные назвали неожиданный фактор, влияющий на длину пениса
Учёные из Ханойского медицинского университета выяснили, что мужчины с ожирением в детстве имеют более короткий половой член во взрослом возрасте. При этом текущий индекс массы тела на длину пениса не влияет. Об этом сообщает журнал Journal of Sexual Medicine (JSM).
Исследование охватило 290 мужчин, которые проходили обследование с июня 2023 по июль 2024 года. Специалисты измерили им рост, окружность талии и бёдер, а также длину полового члена. Участники оценили свой вес в 10-летнем возрасте по 3D-моделям.
Мужчины с детским ожирением показали меньшую длину пениса в расслабленном и эрегированном состоянии. Увеличенная окружность талии у взрослых коррелировала с меньшей видимой длиной из-за жировой ткани в лобковой области.
Учёные связывают этот эффект с гормональными изменениями в пубертате. Лишний вес снижает уровень тестостерона, который регулирует развитие половых органов. Исследователи подчеркивают важность профилактики детского ожирения для репродуктивного здоровья.
