Учёные обнаружили псевдогены у мышей-слепушонок

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Учёные Санкт-Петербургского государственного университета и Грайфсвальдского университета в Германии открыли псевдогены в ДНК у мышей-слепушонок, обитающих в Евразии.
Отмечается, что грызуны представляют особый интерес для изучения из-за их образа жизни, социальности и особенностей физиологии.
А археологи обнаружили древнюю купель оттоновского периода в Кведлинбурге в Германии. Как пишут argumenti.ru со ссылкой на «Аrkeonews», такая находка является старейшим свидетельством четырехлистной купели к северу от Альп, что имеет огромное значение с точки зрения истории искусства и архитектуры.
Ранее Массачусетский технологический институт и Институт онкологии Даня-Фарбера провели исследование, чтобы показать, какая диета помогает снизить риск развития рака. Исследователи обнаружили, что наиболее благоприятный эффект оказывает диета, не перегруженная продуктами.
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«При определении фрагментов митохондриальной ДНК соответствующие им псевдогены также могут определяться. Учёные, анализируя последовательность фрагментов ДНК, предполагают, что они митохондриальные, значит, обладают соответствующими свойствами. Это могут быть ядерные фрагменты, наделённые совсем другими характеристиками», — прокомментировала в беседе с RT старший преподаватель кафедры зоологии позвоночных СПбГУ Антонина Сморкачева.
Ранее Массачусетский технологический институт и Институт онкологии Даня-Фарбера провели исследование, чтобы показать, какая диета помогает снизить риск развития рака. Исследователи обнаружили, что наиболее благоприятный эффект оказывает диета, не перегруженная продуктами.
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Мелисса Тимофеева