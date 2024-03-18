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Ученые назвали три жирных продукта ключом к здоровому сердцу

Канадские ученые назвали молоко, мясо и жирную рыбу ключом к здоровому сердцу
18 марта 2024, 08:41
Фото: istock / a_namenko

Фото: istock / a_namenko

Канадские ученые подтвердили, что наличия в рационе человека достаточного количества фруктов, овощей, орехов и бобовых способствует снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также предотвращает инсульты и сердечные приступы. Об этом пишет Pronews.gr.
Исследователи из Университета Макмастера вместе с коллегами из других исследовательских центров проверили данные 245 тысяч человек с разным уровнем дохода из 80 государств.

Ведущий исследователь Эндрю Менде заявил, что натуральные продукты в рационе являются ключом к снижению риска развития болезней со стороны сердца. Он уточнил, что важны не только фрукты и овощи, но и рыба, жирная молочная продукция и необработанное мясо.


Отмечается, что употребление названых продуктов должно быть в умеренном количестве. К примеру, жирную морскую рыбу лучше есть с овощами или с гарниром из бобовых около двух-трех раз в неделю.

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#рыба
#продукты
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#фрукты
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Ученые раскрыли, какая диета помогает в борьбе с раком
Ученые Института онкологии: Разгрузочная диета помогает бороться с раком
17 марта 2024, 06:40

Фото: iStock/monticelllo

Массачусетский технологический институт и Институт онкологии Даня-Фарбера провели исследование, чтобы показать, какая диета помогает снизить риск развития рака. Исследователи обнаружили, что наиболее благоприятный эффект оказывает диета, не перегруженная продуктами, сообщается в материале научного журнала Nature.
Раковые клетки используют глюкозу в качестве источника энергии. Ученые предполагают, что разгрузочные и кетогенные диеты могут негативно влиять на рост опухоли, ограничивая доступные ей вещества.

Однако эксперименты на мышах с раковыми опухолями поджелудочной железы показали, что разгрузочные диеты оказывают более положительное влияние на развитие опухоли, чем кетогенные диеты. Другими словами, количество глюкозы не играет существенной роли в замедлении роста опухоли.

Ученые изучали рост клеток рака поджелудочной железы в зависимости от типа диеты. Уровень глюкозы в крови снижался при обеих диетах. Однако уровень липидов также снижался при разгрузочной диете и, наоборот, повышался при кетогенной диете.

Липиды необходимы для построения мембран опухолевых клеток. Если опухоли не могут получить достаточное количество липидов из внешних источников, они должны сами вырабатывать эти вещества. Для этого процесса необходим фермент стеарил-коэнзим А-десатураза (СКД), который превращает одни жирные кислоты в другие.

Поэтому доказано, что диета с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов потенциально может быть связаны с увеличением продолжительности жизни пациентов.

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#питание
#здоровье
#ученые
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Открыты последствия курения для клеток
Чикагский университет: Обнаружены генетические последствия курения
17 марта 2024, 03:56

Фото: iStock/Khanchit Khirisutchalual

Ученые из Чикагского университета обнаружили значительный клеточный и генетический ущерб, наносимый курением, говорится в исследовани для American Journal of Human Genetics.
Исследователи проанализировали эпигенетические данные, чтобы оценить влияние курения на метилирование ДНК (тип эпигенетической регуляции, при котором метильные группы связываются с нуклеотидами). В данном исследовании изучалось метилирование динуклеотидов, состоящих из цитозина и гуанина (CpG).

Было обнаружено, что участки метилирования связаны с последствиями курения. Распространенность этих участков в разных типах тканей позволяет предположить, что метилирование ДНК является способом защиты организма от вредного воздействия табачного дыма.

Также были зафиксированы 6 350 метилированных CpG в тканях легких и 2 753 – в тканях толстой кишки. Это объясняется непосредственным воздействием табачного дыма на легкие.

Ранее в Госдуму предложили ввести ответственность для беременных, курящих сигареты.

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#здоровье
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#сигареты
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Врач призвала отказаться от привычки отсыпаться по выходным
Фармацевт Ли: привычка отсыпаться по выходным приводит к накоплению усталости
15 марта 2024, 21:54

Фото: istock / Tero Vesalainen

Врач-фармацевт Дебора Ли заявила, что привычка отсыпаться по выходным мешает полноценно отдыхать и только накапливает усталость. Об этом пишет Daily Mirror.
Как утверждает эксперт, большинство людей таким образом стараются компенсировать нехватку сна, но сталкиваются с противоположенным результатом. Ли пояснила, что это происходит из-за нарушения естественного цикла сна и бодрствования.

«Поздние подъемы сбивают внутренние часы вашего организма, что приводит к трудностям с засыпанием. Такой беспорядочный режим наносит ущерб общему состоянию здоровья, провоцирует беспокойство и другие проблемы», — предупредила Ли.
По мнению врача, сохранить бодрость можно только, если вставать и ложиться в одно и то же время. Также она отметила, что важно спать не меньше семи часов, но кому-то для чувства бодрости нужно 8 или даже 10 часов.

В таком случае она порекомендовала корректировать режим в соответствии с индивидуальными потребностями, отказаться от привычки отсыпаться по выходным, а недостаток сна компенсировать за счет небольшого дневного сна.

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Диетолог Королева призвала есть свеклу в сыром виде
15 марта 2024, 21:48

Фото: istockphoto.com/Lisovskaya

Диетолог Маргарита Королева заявила, что свеклу необходимо есть в сыром виде из-за большей её полезности.
«Продукт куда сильнее помогает организму, если употреблять его в сыром. В нём содержится растительная клетчатка, которая помогает работе кишечника — длинные углеводы являются полезным лакомством для пищеварительного микробиома, что способствует укреплению иммунитета. Также свекла помогает проводить детоксикацию организма», — отметила в беседе с Общественной Службой Новостей Королева.

Она напомнила, что свекла является источником таких питательных элементов, как углеводы и микроэлементы.

Ранее гастроэнтеролог 1 категории, гепатолог, психолог пищевого поведения и диетолог Нурия Дианова заявляла, что подсолнечное масло полезнее оливкового.

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#продукты
#овощи
#питание
#здоровье
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Врач Пивоварова посоветовала отказаться от масла для нормализации холестерина
15 марта 2024, 21:22

Фото: istockphoto.com/g-stockstudio

Профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Оксана Пивоварова заявила, что отказ от масла, а также от красного мяса может помочь снизить уровень холестерина.
«Чтобы снизить артериальное давление и уменьшить всасывание холестерина, ешьте больше продуктов, богатых омега-3 жирными кислотами, а также с растворимой клетчаткой. Клетчатка содержится во фруктах, пшенице, овощах, бобовых, луке, топинамбуре, цикории. Вместо сладких напитков пейте чистую негазированную воду», — добавила в беседе с NEWS.ru Пивоварова.

Также, по её словам, стабилизации уровня холестерина способствуют минимизация употребления алкоголя, физическая активность, свежий воздух.

Ранее сомнолог Европейского медицинского центра (EMC) Николай Ильин заявлял, что употребление сладкого перед сном ухудшает его качество.

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#качество
#воздух
#питание
#здоровье
#продукты
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Врач Болибок объяснил опасность нового смертельного вируса из Великобритании
15 марта 2024, 21:01

Фото: istockphoto.com/gorodenkoff

Врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок объяснил, что новый вирус из Великобритании опасен способностью к мутациям и устойчивостью к антибиотикам и лекарственным средствам.
«Речь идёт не о вирусе, а о бактерии, а именно о туберкулезной палочке. Она периодически видоизменяется. Возбудитель приобретает новые черты, но преимущественно болезнь обретает устойчивость к антибиотикам, что вызывает беспокойство, так как недуг распространяется, а лечить его нечем из-за полирезистентности к антибиотикам, — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Болибок.

Однако в России, по его словам, из-за давнишнего присутствия в России научились справляться с такого рода болезнью с помощью препаратов усовершенствованных видов.

Ранее сообщалось, что в Великобритании обнаружили новый смертоносный штамм туберкулёза.

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#болезнь
#великобритания
#штамм
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Врач Ходаковский объяснил причины риска для водителей заболеть раком кожи
15 марта 2024, 19:55

Фото: istockphoto.com/anyaberkut

Врач-дерматовенеролог и онколог Евгений Ходаковский объяснил повышенный риск водителей заболеть раком кожи более частой подверженностью солнечному свету.
«Одной из главных причин возникновения рака кожи является ультрафиолетовое излучение от Солнца. Среди пациентов особенно часто встречаются автолюбители с жалобами на новообразования на лице и верхних конечностях, у которых затем диагностируется тот или иной вид рака кожи», — прокомментировал в беседе с Газета.ру врач.

Защитить кожу от излишнего солнечного света, по словам врача, автомобилистам могут помочь одежда с длинными рукавами, а также солнцезащитные средства.

Ранее онколог Сергей Пикулин заявлял, что головная боль, тошнота, нарушение слуха или зрения могут указывать на наличие рака мозга.

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#врач
#рак
#водители
#солнце
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Сомнолог Ильин: Сладкое может навредить сну
15 марта 2024, 19:10

Фото: istockphoto.com/Olga Mazyarkina

Сомнолог Европейского медицинского центра (EMC) Николай Ильин заявил, что употребление сладкого перед сном ухудшает его качество.
Он пояснил, что сладкое повышает уровень сахара в крови, что ведёт за собой повышенную возбудимость и проблемы с засыпанием.

«Пара печенек или кусочек торта — распространенный перекус многих перед сном. Но эти продукты с высоким содержанием жиров и сахара могут стать причиной гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). Это состояние, при котором желудочная кислота затекает в пищевод», — пояснил в беседе с «Известиями» Ильин.

Ранее гастроэнтеролог 1 категории, гепатолог, психолог пищевого поведения и диетолог Нурия Дианова заявила, что подсолнечное масло полезнее оливкового.

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#сладости
#сон
#врач
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Россиянам назвали самую полезную позу для сна
Сомнолог Полуэктов: организм сам выбирает полезную позу для сна
15 марта 2024, 18:22

Фото: iStock/millann

Сомнолог, заведующий отделением медицины сна Первого медицинского университета имени И. М. Сеченова Минздрава России Михаил Полуэктов считает, что самая полезная поза для сна — та, которую организм выбирает сам. Об этом сообщает aif.ru.
По мнению специалиста, качество сна определяется в первую очередь психологическим комфортом, по этой причине необходимо всегда ориентироваться на личные предпочтения. Полуэктов рассказал, что зачастую человек спит в положении полуэмбриона, данную позу вполне можно считать подходящей для полноценного отдыха организма, так как все мышцы и связки максимально расслаблены.

Медик отметил, что если «человек привык спать один и ему неудобно с кем-то вдвоем — сон с другим человеком не принесет пользы для здоровья», что ​также свидетельствует о ​важной роли личного комфорта.

Напомним, в эфире программы «Жить здорово!» Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус рассказали, как обеспечить себе здоровый сон. Основной акцент сделан на правильном положении и выборе подушки. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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