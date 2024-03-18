Ученые назвали три жирных продукта ключом к здоровому сердцу

Канадские ученые подтвердили, что наличия в рационе человека достаточного количества фруктов, овощей, орехов и бобовых способствует снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также предотвращает инсульты и сердечные приступы. Об этом пишет Pronews.gr.