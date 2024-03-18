Ученые назвали три жирных продукта ключом к здоровому сердцу

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Канадские ученые подтвердили, что наличия в рационе человека достаточного количества фруктов, овощей, орехов и бобовых способствует снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также предотвращает инсульты и сердечные приступы. Об этом пишет Pronews.gr.
Исследователи из Университета Макмастера вместе с коллегами из других исследовательских центров проверили данные 245 тысяч человек с разным уровнем дохода из 80 государств.
Ведущий исследователь Эндрю Менде заявил, что натуральные продукты в рационе являются ключом к снижению риска развития болезней со стороны сердца. Он уточнил, что важны не только фрукты и овощи, но и рыба, жирная молочная продукция и необработанное мясо.
Отмечается, что употребление названых продуктов должно быть в умеренном количестве. К примеру, жирную морскую рыбу лучше есть с овощами или с гарниром из бобовых около двух-трех раз в неделю.
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Ведущий исследователь Эндрю Менде заявил, что натуральные продукты в рационе являются ключом к снижению риска развития болезней со стороны сердца. Он уточнил, что важны не только фрукты и овощи, но и рыба, жирная молочная продукция и необработанное мясо.
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Алина Юрчак