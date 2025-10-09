Зеленый огненный шар пронесся над английским городом и оставил после себя след
Яркий зеленый огненный шар пролетел в ночном небе над британским городом Ноттингем. Об этом сообщает издание Daily Star.
Инженер-программист Николас Шэнкс сделал фото редкого астрономического явления и выложил его в соцсетях. Он отметил, что наблюдал падение крупного метеора лишь около двух секунд — видел подобную красоту впервые в жизни.
Пролетевший объект являлся спорадическим метеором — такие метеоры не связаны с известными метеорными потоками и появляются в атмосфере Земли по непредсказуемым траекториям.
Другие пользователи подтвердили под публикацией Шэнкса, что тоже стали свидетелями этого явления в разных городах Великобритании.
Один из комментаторов добавил, что увидел этот зеленый метеор на севере Лондона в 175 километрах от Ноттингема. Он не успел снять космическое тело на камеру, однако выложил видео, на котором четко виден «след» от пролетевшего «шара».
