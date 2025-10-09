Зеленый огненный шар пронесся над английским городом и оставил после себя след

09 октября 2025, 05:02

Зеленый огненный шар пронесся над Ноттингемом в Великобритании

Фото: iStock/Dragon Claws

Яркий зеленый огненный шар пролетел в ночном небе над британским городом Ноттингем. Об этом сообщает издание Daily Star.