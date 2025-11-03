Учёные открыли новый вид гигантского медведя, который обитал на территории РФ
Ученые установили и описали новый вид вымершего гигантского медведя уракана Борисяка
Российские ученые открыли и описали новый вид гигантского вымершего медведя — уракана Борисяка, который обитал на территории современной России пять-шесть миллионов лет назад. Об этом сообщил РИА Новости директор Палеонтологического института имени Борисяка РАН Алексей Лопатин.
Новый вид, названный в честь первого директора Палеонтологического института академика Алексея Борисяка, относится к вымершей группе гигантских медведей, родственных современным большим пандам.
Исследование проводилось на основе останков хищника, которые обнаружили в Ставропольском крае.
«Древние медведи изучены далеко не исчерпывающим образом, так что новые виды еще будут находить в разных странах мира, в том числе и в России», — пояснил Лопатин.По его словам, уракан Борисяка достигал размеров крупнейших современных бурых медведей. Зверь был активным хищником, способным к быстрому бегу.