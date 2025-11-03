Юрист рассказала, в каких случаях разрешено пользоваться телефоном за рулем

03 ноября 2025, 02:32

Юрист Бачурина: Пользоваться телефоном за рулем авто разрешено только без рук

Фото: iStock/Zephyr18

Водителям в России разрешено пользоваться телефоном во время движения только с использованием специальных устройств, которые позволяют не держать аппарат в руках. Об этом рассказала РИА Новости член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при Ассоциации юристов России Валентина Бачурина.





Эксперт напомнила, что пользоваться телефоном за рулем, если этот процесс «занимает» руки, категорически нельзя. Такие манипуляции считаются нарушением ПДД и влекут за собой штраф в размере 1,5 тысячи рублей.



Однако в принципе говорить по смартфону, либо применять его для других целей во время движения по дороге не запрещается.





«Разрешены способы использования телефона только без рук: с помощью проводной или беспроводной гарнитуры, мультимедийной системы авто или по режиму громкой связи», — перечислила Бачурина.