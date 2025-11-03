Из-за землетрясения в Афганистане погибли несколько человек

03 ноября 2025, 05:14

CNN: При землетрясении в Афганистане погибли четыре человека, сотни могли пострадать

Фото: iStock/SteveCollender

Землетрясение магнитудой 6,3 на севере Афганистана унесло жизни по меньшей мере четырех человек. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя губернатора провинции Балх.