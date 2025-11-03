Из-за землетрясения в Афганистане погибли несколько человек
Землетрясение магнитудой 6,3 на севере Афганистана унесло жизни по меньшей мере четырех человек. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя губернатора провинции Балх.
По его словам, многие люди получили ранения различной степени тяжести. При этом катастрофа нанесла ущерб знаменитой Голубой мечети в Мазари-Шарифе.
Геологическая служба США прогнозирует, что число жертв из-за землетрясения может достигнуть нескольких сотен. Подземные толчки также ощущались на территории Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана.
