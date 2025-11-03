Три страны Евросоюза выступили против передачи замороженных средств РФ Киеву
CDS: Франция, Италия, Бельгия выступили против передачи замороженных средств РФ Киеву
Италия, Франция и Бельгия выступили против использования замороженных российских активов для помощи Украине, заняв позицию, отличную от большинства стран ЕС. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera (CDS).
Автор публикации полагает, что правительства Италии и Франции опасаются финансовых последствий в случае, если международный суд признает претензии Москвы законными.
«Бельгия выступает против этого по той же причине, учитывая, что большая часть замороженных активов сейчас находится на платформе Euroclear в Брюсселе», — говорится в материале.Также отмечается, что в настоящий момент украинская оборонная промышленность работает лишь на треть своего потенциала из-за нехватки финансирования. Это делает использование замороженных в Европе 140 миллиардов евро российских средств крайне важным для будущего Украины.
Ранее «Радио 1» передавало, что бельгийский депозитарий Euroclear начал разморозку активов, принадлежащих инвесторам РФ, при этом не требуя наличия лицензии от Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) США.