Три страны Евросоюза выступили против передачи замороженных средств РФ Киеву

03 ноября 2025, 05:30

CDS: Франция, Италия, Бельгия выступили против передачи замороженных средств РФ Киеву

Фото: iStock/sb2010

Италия, Франция и Бельгия выступили против использования замороженных российских активов для помощи Украине, заняв позицию, отличную от большинства стран ЕС. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera (CDS).





Автор публикации полагает, что правительства Италии и Франции опасаются финансовых последствий в случае, если международный суд признает претензии Москвы законными.





«Бельгия выступает против этого по той же причине, учитывая, что большая часть замороженных активов сейчас находится на платформе Euroclear в Брюсселе», — говорится в материале.