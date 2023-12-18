Мишустин с коллегами из СНГ посетил выставку «Россия»

Фото: РИА Новости / Александр Астафьев
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин вместе с коллегами из стран СНГ посетил выставку-форум «Россия», проходящую на ВДНХ в Москве. Об этом информирует ТАСС.
В первую очередь руководители правительств посетили экспозицию об истории регионов и их достижениях. Затем они перешли к просмотру макеты Челябинской области, вдохновленные слоганом «Все начинается с человека и его мечты». Слоган характеризует регион как место, где любой человек найдет что-то для себя. Данный макет позволяет оценить промышленный потенциал и развитие сельского хозяйства, осмотреть достопримечательности с высоты птичьего полета, узнать про успехи в спорте, культуре и науке.
Затем Мишустин с коллегами осмотрели стенд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В его основу взята концепция «Петербургского кинотеатра». Серверная столица рассказала о характере города, ключевых исторических событиях и научном потенциале.
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