Достижения.рф

Учёные выяснили, что регулярные сексуальные фантазии снижают тревожность

Фото: Istock/LuckyBusiness

Учёные под руководством Руи Мигеля Кошты (Европейский университет в Лиссабоне) выяснили: регулярные сексуальные фантазии не только усиливают желание, но и снижают тревожность, связанную с интимной жизнью. Исследование вышло в The Journal of Sexual Medicine (JSM).



В эксперименте участвовали 60 молодых португальцев, состоявших в отношениях. Участники из первой группы в течение четырёх недель писали короткие эротические рассказы о привлекательном партнёре.

Контрольная группа описывала приятные несексуальные события. Через четыре недели у людей из первой категории участников выросло сексуальное желание и удовлетворённость, снизились тревожность и переживания о своей «успешности».

В другой группе желание даже немного снизилось. Авторы работы полагают, что регулярные фантазии помогают переключать внимание с тревожных мыслей на положительные эмоциональные образы близости.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0