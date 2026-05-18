Учёные выяснили, что регулярные сексуальные фантазии снижают тревожность
Учёные под руководством Руи Мигеля Кошты (Европейский университет в Лиссабоне) выяснили: регулярные сексуальные фантазии не только усиливают желание, но и снижают тревожность, связанную с интимной жизнью. Исследование вышло в The Journal of Sexual Medicine (JSM).
В эксперименте участвовали 60 молодых португальцев, состоявших в отношениях. Участники из первой группы в течение четырёх недель писали короткие эротические рассказы о привлекательном партнёре.
Контрольная группа описывала приятные несексуальные события. Через четыре недели у людей из первой категории участников выросло сексуальное желание и удовлетворённость, снизились тревожность и переживания о своей «успешности».
В другой группе желание даже немного снизилось. Авторы работы полагают, что регулярные фантазии помогают переключать внимание с тревожных мыслей на положительные эмоциональные образы близости.
