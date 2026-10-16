Учёные выяснили, как авраамово дерево влияет на уровень пролактина
Профессор Сергеева: экстракт авраамова дерева снижает уровень пролактина
Учёные Сеченовского университета изучили механизм действия витекса священного, известного также как авраамово дерево. Исследователи выяснили, что вещества в составе растения могут воздействовать на дофаминовые рецепторы и снижать уровень пролактина — гормона, который влияет на репродуктивную функцию и обмен веществ.
Результаты работы могут найти применение в гинекологии, эндокринологии и психиатрии, однако эффективность и безопасность метода ещё предстоит подтвердить. Об этом «Известиям» рассказала профессор кафедры патологической физиологии Сеченовского университета Светлана Сергеева.
«Методом молекулярного докинга показано, что вещества из экстракта напрямую включают дофаминовые рецепторы D2 в гипофизе — и выработка пролактина снижается. Плюс они влияют на каналы TRPC5 в нейронах гипоталамуса, которые отвечают за ритмичную подачу дофамина и правильную работу регуляторной петли обратной связи выработки пролактина», — сказада она.Избыток пролактина, или гиперпролактинемия, может вызывать нарушения менструального цикла у женщин, снижение либидо и эректильную дисфункцию у мужчин. Повышенный уровень гормона также способен приводить к бесплодию. Кроме того, он связан с усилением аппетита, набором веса и снижением чувствительности к инсулину.
Для лечения гиперпролактинемии применяют агонисты дофамина. Эти препараты помогают нормализовать уровень гормона, но могут вызывать тошноту, головокружение, снижение артериального давления и изменения поведения.
По мнению исследователей, комплексное воздействие компонентов витекса может позволить регулировать выработку пролактина с меньшим риском побочных эффектов. В перспективе экстракт может оказаться полезен при умеренном повышении уровня гормона, в том числе на фоне приёма некоторых лекарств. Однако пока необходимы дальнейшие исследования, чтобы подтвердить эффективность и безопасность такого подхода.