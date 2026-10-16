Учёные выяснили, как авраамово дерево влияет на уровень пролактина

16 октября 2026, 13:02

Профессор Сергеева: экстракт авраамова дерева снижает уровень пролактина

Фото: istockphoto / Kateryna Ovcharenko

Учёные Сеченовского университета изучили механизм действия витекса священного, известного также как авраамово дерево. Исследователи выяснили, что вещества в составе растения могут воздействовать на дофаминовые рецепторы и снижать уровень пролактина — гормона, который влияет на репродуктивную функцию и обмен веществ.





Результаты работы могут найти применение в гинекологии, эндокринологии и психиатрии, однако эффективность и безопасность метода ещё предстоит подтвердить. Об этом «Известиям» рассказала профессор кафедры патологической физиологии Сеченовского университета Светлана Сергеева.

«Методом молекулярного докинга показано, что вещества из экстракта напрямую включают дофаминовые рецепторы D2 в гипофизе — и выработка пролактина снижается. Плюс они влияют на каналы TRPC5 в нейронах гипоталамуса, которые отвечают за ритмичную подачу дофамина и правильную работу регуляторной петли обратной связи выработки пролактина», — сказада она.