Учёные вновь заметили в Подмосковье следы пребывания краснокнижной выхухоли

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Зоологи в очередной раз нашли подтверждения обитания русской выхухоли в Подмосковье, однако сам неуловимый краснокнижный зверёк ни разу и не попался никому на глаза в естественной среде. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
«Русская выхухоль, она же хухоля, – редкий, эндемичным вид, занесённый в Красные книги России и Московской области. По подсчётам учёных, на территории страны этих зверьков осталось не более 8 тыс. Выхухоль ведёт скрытный полуводный образ жизни. Мало кому посчастливилось увидеть её в природе или запечатлеть на фото», – рассказал министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.По словам учёных, выхухоль – одно из самых скрытных существ на Земле. Большую часть жизни зверёк проводит в толще водоёма или в норе, попасть в которою можно только через сделанный под водой вход.
Русский писатель-натуралист Скребицкий отмечал, что выхухоль в Подмосковье можно встретить на реке Воре недалеко от Сергиева Посада и в её притоках – реках Торгоша и Пажа. Единичные особи могут перебираться в притоки реки Дубны, текущей по северу Московской области.
В 2020 году группа учёных-зоологов, отправилась искать этих редких и малоизученных зверей а Ольховско-Батьковские торфоразработки в Сергиево-Посадском городском округе. В разных местах им удалось обнаружить четыре норы русской выхухоли, в том числе две жилые.
Помимо этого, обитание выхухоли подтверждено в городских округах Егорьевский, Луховицы и Орехово-Зуевский.
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Лора Луганская