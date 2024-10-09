Синоптик Шувалов назвал «беспрецедентным» двигающийся на США ураган «Милтон»

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Ураган «Милтон», в настоящее время надвигающийся на Соединённые Штаты, обещает стать самым разрушительным за всю историю наблюдений. Такое мнение высказал синоптик Александр Шувалов.
В разговоре с телеканалом «360» он сообщил, что всего существует пять параметров опасности тропических ураганов. Однако надвигающийся на Флориду «Милтон», по данным американских метеорологов, превышает их все. При оценке учитываются показатели скорости ветра, высоты приливной волны и количества выпадающих осадков. Сейчас эксперты обсуждают присвоение грядущему шторму шестого уровня опасности.
Шувалов отметил, что скорость ветра сейчас достигает 70 километров в час, а это больше, чем наблюдалось во время предыдущих тропических ураганов. Власти Флориды эвакуировали из прибрежных районов западного побережья свыше 5,5 миллиона человек. Эта эвакуация стала одной из самых массовых за всю историю.
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