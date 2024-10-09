«Такого не было 30-50 лет»: пустыню Сахара затопило, погибли люди

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Пустыню Сахара частично затопило дождевой водой впервые за несколько десятилетий, что привело к трагическим последствиям в Алжире и Марокко, где погибли люди. Об этом сообщило издание The Independent.
По информации местных СМИ, после проливных дождей вода хлынула через пески и оазисы, и унесла жизни более 20 человек. Дожди в сентябре превысили среднегодовые нормы в ряде регионов, где обычно выпадает менее 250 мм осадков в год.
Сотрудник главного управления метеорологии Марокко Хуссин Юабеб заявил, что такое количество осадков за столь короткий срок в регионе не наблюдали от 30 до 50 лет.
Ранее сообщалось, что ураган «Милтон», движущийся к Соединённым Штатам, может стать самым разрушительным за всю историю наблюдений. Власти Флориды эвакуировали более 5,5 миллиона человек из прибрежных районов. Эта операция стала одной из крупнейших в истории штата.
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Сотрудник главного управления метеорологии Марокко Хуссин Юабеб заявил, что такое количество осадков за столь короткий срок в регионе не наблюдали от 30 до 50 лет.
Ранее сообщалось, что ураган «Милтон», движущийся к Соединённым Штатам, может стать самым разрушительным за всю историю наблюдений. Власти Флориды эвакуировали более 5,5 миллиона человек из прибрежных районов. Эта операция стала одной из крупнейших в истории штата.
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Лия Мурадьян