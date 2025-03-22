Учёный Богачёв: В воскресенье на Земле ожидается сильная магнитная буря

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Солнечная вспышка направила облако плотного холодного волокна плазмы большой массы — так называемый протуберанец — по направлению к Земле. Из-за этого завтра утром на планете ожидаются сильные магнитные бури.
Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук Сергей Богачёв. По его словам, наибольший выброс солнечной энергии ожидается на стыке суток. Именно в этот период возмущения геомагнитного поля земли могут быть наиболее заметны.
Ранее учёный говорил, что активность Солнца начала расти еще в последних числах декабря прошлого года и сохранялась на высоком уровне всю первую декаду января. Например, в первый день нового года была зарегистрирована магнитная буря уровня G4 (четвертый класс по пятибалльной вспышечной шкале).
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Ранее учёный говорил, что активность Солнца начала расти еще в последних числах декабря прошлого года и сохранялась на высоком уровне всю первую декаду января. Например, в первый день нового года была зарегистрирована магнитная буря уровня G4 (четвертый класс по пятибалльной вспышечной шкале).
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Александр Бойцов