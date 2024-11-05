Российский космонавт рассказал о высадке американцев на Луне

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Американцы были на Луне, но могли сделать некоторые фотографии в павильоне для отчета перед гражданами. Об этом сообщил космонавт, герой РФ Сергей Прокопьев на форуме «Знание. Первые», пишет РИА Новости.
Прокопьев отметил, что не все верят в правдивость полета американцев на Луну, но рассказы космонавтов, которые участвовали в тех событиях, говорят об обратном. При этом российский космонавт не исключает, что некоторые кадры были сняты в павильоне на Земле, поскольку «в те времена камер Gopro не было».
Прокопьев добавил, что снять на земном спутнике в конце 1960-х годов полномасштабный фильм, как это получилось у Соединенных Штатов, было достаточно трудно.
Напомним, первым человеком, который ступил на Луну 20 июля 1969 года, был американский астронавт Нил Армстронг.
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Прокопьев добавил, что снять на земном спутнике в конце 1960-х годов полномасштабный фильм, как это получилось у Соединенных Штатов, было достаточно трудно.
Напомним, первым человеком, который ступил на Луну 20 июля 1969 года, был американский астронавт Нил Армстронг.
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Екатерина Коршунова