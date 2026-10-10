Певица Кристина Орбакайте восхитила подписчиков кадрами из новой фотосессии
Певица Кристина Орбакайте опубликовала кадры из новой фотосессии, для которой она выбрала наряд с откровенным декольте. Снимки появились в личном блоге звезды.
Актриса позировала перед камерой в чёрном мини-платье на фоне контрастных фотозон. У наряда глубокое и широкое декольте, а крой визуально увеличивает бёдра. Образ дополнили прозрачные колготки и обувь на каблуках.
Поклонники оставили множество комплиментов в комментариях. Они отметили красоту, эстетику, элегантность и стиль знаменитости.
Ранее стало известно, что Орбакайте потратит около 80 миллионов рублей на ремонт пентхауса под Майами площадью 285 м². Помещение было затоплено еще в 2023 году из-за проблем с соседом сверху. Орбакайте судилась с ним и местным ТСЖ более двух лет, и в конце 2025 года стороны достигли соглашения о ликвидации последствий затопления. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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