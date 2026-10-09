Названы причины повышенного риска инсульта у современных молодых людей
Невролог Ли Швамм объяснил, почему у современных молодых людей риск инсульта выше, чем у представителей более старших поколений в их возрасте. Об этом пишет издание Newsweek.
По результатам исследований, риск инсульта у людей в возрасте от 20 до 54 лет сегодня почти в два раза выше, чем у их сверстников 30 лет назад. Согласно мнению Швамма, это может быть связано с увеличением числа случаев диабета, ожирения и гипертонии среди молодежи. Кроме того, невролог отметил, что рост числа инсультов среди молодых людей может быть связан с популярностью вейпинга, которая пока не до конца изучена специалистами.
Для предотвращения проблем с сердцем Швамм посоветовал молодым людям соблюдать принципы здорового питания, вести активный образ жизни, отказаться от курения и обеспечивать себе полноценный сон. Также он рекомендовал регулярно проходить медицинские осмотры, контролировать артериальное давление, уровень сахара и холестерина в крови.
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