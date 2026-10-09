Названы причины повышенного риска инсульта у современных молодых людей

09 октября 2026, 19:45

Невролог Швамм: Риск инсульта у молодых людей растет из-за диабета и ожирения

Фото: iStock/Tunatura

Невролог Ли Швамм объяснил, почему у современных молодых людей риск инсульта выше, чем у представителей более старших поколений в их возрасте. Об этом пишет издание Newsweek.