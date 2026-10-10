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Россиянам назвали дату осенних каникул в школах

Минпросвещения: В 2026 году осенние каникулы пройдут в школах с 26 октября по 3 ноября
Фото: iStock/yul38885 yul38885

В 2026 году осенние каникулы в школах России рекомендуется провести с 26 октября по 3 ноября. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение Минпросвещения РФ.



Кроме того, после каникул учащихся ждёт ещё один выходной, поскольку 4 ноября в стране отмечают День народного единства. В ведомстве подчеркнули, что каждая школа может взять предложенный Минпросвещения график или разработать собственный на его основе. При этом учитываются региональные и этнокультурные традиции, а также запланированные мероприятия.

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Мария Моисеева

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