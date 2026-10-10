Россиянам назвали дату осенних каникул в школах

10 октября 2026, 02:51

Минпросвещения: В 2026 году осенние каникулы пройдут в школах с 26 октября по 3 ноября

Фото: iStock/yul38885 yul38885

В 2026 году осенние каникулы в школах России рекомендуется провести с 26 октября по 3 ноября. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение Минпросвещения РФ.