Россиянам назвали дату осенних каникул в школах
В 2026 году осенние каникулы в школах России рекомендуется провести с 26 октября по 3 ноября. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение Минпросвещения РФ.
Кроме того, после каникул учащихся ждёт ещё один выходной, поскольку 4 ноября в стране отмечают День народного единства. В ведомстве подчеркнули, что каждая школа может взять предложенный Минпросвещения график или разработать собственный на его основе. При этом учитываются региональные и этнокультурные традиции, а также запланированные мероприятия.
Ранее ветеринар Михаил Шеляков предупредил о том, что привычка целовать кошек создаёт риск заражения опасными инфекциями и паразитами, особенно когда у человека слабый иммунитет. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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